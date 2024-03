El servei de Creació d'Empresa del Consell Comarcal de la Selva ha atès un total de 267 emprenedors durant l'any 2023, segons ha informat aquest ens. A través d’aquest servei aquells emprenedors de la comarca que volen impulsar el seu propi negoci se’ls ofereix una sessió, que es fa de forma individualitzada, en què reben una anàlisi del projecte de negoci i se l’orienta sobre el procés d’assessorament per tirar-lo endavant. Paral·lelament se'ls informa dels tràmits a seguir i de les possibles ajudes i subvencions a què poden accedir.

D’aquests 267 emprenedors que va assessorar el Consell Comarcal de la Selva, un total de seixanta-set varen crear la seva pròpia empresa, amb una generació neta de vuitanta-cinc nous llocs de treball. D’aquestes noves empreses, el 48% han estat creades per homes i un 52% per dones.

El conseller de dinamització Empresarial, Lluís Barnés, ha explicat que "Ja no hi ha un únic sector dominant". Segons ha dit Barnés, durant el 2023 han predominat els següents sectors: s'han creat nou noves empreses de comerç, deu d’hostaleria, deu d’oficis (pintura, reformes, jardinera) i nou d’activitats esportives, seguides de set de perruqueria i estètica.

Lluís Barnés, ha explicat: "Una altra de les fases que és fonamental a l’emprenedoria és el suport que aquests nous emprenedors tenen a l’hora de consolidar les seves empreses". Per això, des del servei se’ls ofereix un suport durant els primers mesos i anys de funcionament del negoci, que ha de servir per analitzar l’evolució global de l’activitat i poder-la orientar en tots aquells aspectes que no estiguin funcionant correctament. Aquest tipus de seguiment, segons ha explicat Barnés, es va mantenint durant els tres primers anys de vida de l’empresa, al llarg dels quals l’emprenedor/a pot participar en tutories amb assessors del servei per anar replantejant l’estratègia empresarial i adaptar-la a la realitat socioeconòmica del seu mercat.

Una altra de les dades que cal destacar, segons Barnés, és que mitjançant l’acord amb CaixaBank s’han concedit un total de nou microcrèdits durant l’any 2023.

Suport a microempreses

Durant l’any 2023, els tècnics d'empresa del Consell i l'equip de professionals col·laboradors han fet un total de 485 visites a negocis locals de la comarca. Aquestes visites consisteixen en conèixer el negoci, valorar necessitats que tenen els empresaris, informar sobre ajudes i subvencions disponibles, assessorar sobre àmbits de gestió on tenen dubtes. Aquest any també s'han fet visites per parlar de l'estratègia en el punt de venta gràcies a la Subvenció de Projectes Singulars de la Diputació de Girona i varis assessoraments sobre estratègia de costos i preus amb AGOE (Associació Gironina d'Orientació Empresarial).

En aquest àmbit del servei de dinamització empresarial també s'ha donat suport en el procés de cessió de vuit negocis de la comarca, traspassos de negoci, dels quals se n’ha evitat el tancament.

Organització d’activitats de formació

A més de les sessions individualitzades d’informació i orientació, d’assessorament per a la posada en marxa del negoci, el suport a la consolidació d’empreses i el seguiment d’aquestes, des del servei de creació d’empresa es realitzen altres activitats com les sessions de formació i les accions de sensibilització. Pel que a fa les accions de formació, es varen fer un total de trenta-cinc tallers formatius en diferents municipis de la comarca sobre aspectes relacionats amb la gestió del negoci, la consolidació i el creixement empresarial, amb la participació de 385 emprenedors

Pel que fa a les accions de sensibilització, es van realitzar un total de dotze accions a diferents instituts de la comarca, amb la idea d'ajudar a difondre la cultura emprenedora amb la participació d'un total de 245 alumnes. Paral·lelament, es va portar a terme la jornada Emprèn en femení, amb més d'una quarantena d'assistents; tretze activitats de networking temàtics entre professionals de diferents sectors, amb una participació de 260 persones. Aquestes trobades empresarials (networkings) neixen amb la idea d’ampliar la xarxa de contactes i generar sinergies entre assistents.

També es va organitzar una nova edició del curs sobre Creació i gestió de microempreses amb la participació de quinze persones, i es va dur a terme un programa de pre-accelaració per a projectes que ofereixen serveis empresarials per a entorn rurals, amb la participació de disset persones.