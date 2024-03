Blanes celebrarà la 5a Jornada Gastronòmica al Mercat de Mas Enlaire

El Mercat de Mas Enlaire acull el proper dissabte 16 de març una nova experiència de les populars trobades on tothom qui vulgui pot aprofitar per fer tastets culinaris a preus populars. Es tracta de la 5a Jornada Gastronòmica que ja s'ha fet habitual a les agendes de moltes blanenques i blanencs, a banda dels visitants que també s'hi afegeixen.

És una mostra gastronòmica a base dels productes km 0 que es poden trobar al Mercat d'Abastaments de Mas Enlaire, situat a dos passos del nucli històric del municipi. La 5a Jornada Gastronòmica començarà a partir de les set de la tarda i s'allargarà fins a quarts de dotze de la nit, i s'espera que continuï tenint l'excel·lent acollida registrada fins ara. S'organitza cada tres mesos, de manera que aquesta, que coincideix amb el mes de març, és la primera organitzada aquest 2024.

L'objectiu, assegura l'Ajuntament de Blanes, és enfortir i dinamitzar el teixit econòmic local, i molt especialment el sector del comerç urbà del municipi. En aquest sentit, el mercat és un nexe comercial indiscutible entre el nucli històric de la ciutat i el nou eix comercial del Pla Parcial Costa Brava, on des de fa uns anys s'han obert centres comercials de referència que han atret visitants d'arreu del territori.

S'hi oferiran productes de les pròpies parades del Mercat d'Abastaments de Mas Enlaire, completats amb els d'altres empreses i establiments blanencs. Hi haurà tapes preparades per xarcuteries i peixateries, així com formatges i altres exquisideses. Tot a preus populars, ja que els tiquets pels tastets de menjar i begudes oscil·laran entre un i quatre euros, oferint bàsicament tapes, cervesa, així com diversos tipus de vins i cava.

Els establiments del Mercat d'Abastaments de Mas Enlaire que participaran són: Cafeteria Mercat Blanes, Carns Selectes Loli, Carnisseria Polleria i Xarcuteria Albert, Llaminadures Anna, Xarcuteria i Formatgeria Dolores Jiménez, Margarita Xarcuteria, Josep Bassols Carnisseria Xarcuteria, Peixateria Rafel i Carmen, així com Peixateria Roca Vidal. També hi haurà tastets i begudes de Cervesa Marina, El Cep, Cava Laviret, així com dels establiments de venda de productes de restauració La Balma, Rostisseria Les Cavanyes i El Bocado Blanes.

Actuació de Nathalia Wojcik

La principal novetat respecte anteriors edicions serà l'actuació musical en viu i en directe que oferirà a les set del vespre l'artista Nathalia Wojcik, que compta amb un repertori de música acústica, ambiental, instrumental i de versions de diversos grups. D'altra banda, els pares i mares comptaran de nou amb un al·licient que aprecien de manera especial per tenir entretinguda la canalla que els acompanyi a l'experiència gastronòmica.

Servei de canguratge

Es tracta del servei de canguratge gratuït per a la mainada de tres a dotze anys d'edat, que estarà en marxa des de les set de la tarda fins a les deu de la nit. Controlat per monitors i monitores, aquest servei estarà a disposició de tots els pares i mares, àvies i avis que vulguin gaudir de la mostra gastronòmica mentre la canalla s'entreté i passa una bona estona.

El servei de canguratge estarà situat al recinte exterior del Mercat de Mas Enlaire, a tocar de la sortida que dóna a l'Avinguda de la Pau. Allí s'instal·laran dues carpes on la canalla podrà participar en activitats vinculades als productes del mercat, així com jocs tradicionals.