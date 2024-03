Requisen marihuana per valor de mes de 17.000 euros en una casa de Lloret i arresten els dos responsables

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per tenir un cultiu de marihuana en una casa de Lloret de Mar. Els arrestats són dos homes de 44 i 28 anys, sense antecedents policials fins ara i se'ls acusa de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric, ja que la llum estava punxada.

El cos policial va tenir coneixement uns mesos enrere que s'hi podia estar portant a terme aquesta pràctica il·legal en una casa de Lloret i després de diverses indagacions de la Unitat d'Investigació per certificar-rho, el dia 20 de març va realitzar l'operatiu policial i l'entrada i escorcoll a la casa.

El dispositiu va començar a les set del matí i va comptar amb la presència d'agents de diverses unitats del cos ja sigui d'ordre públic, seguretat ciutadana com investigació.

Van arrestar els dos responsables del cultiu i repartits per la casa van requisar 1.761 planters de marihuana, 2,9 quilos de cabdells de marihuana i tot el material utilitzat per tenir cura del cultiu. Segons la policia, la valoració de la substància en el mercat negre és de 13.756 euros.

A banda, durant l'operatiu van certificar que la llum estava punxada i, per tant, hi havia frau elèctric. Una defraudació que s’estima que a l'any ascendia a 7.514 euros.

Tot i les dues detencions, els Mossos d'Esquadra encara no donen la investigació per tancada i no descarten més detencions.