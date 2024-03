El Consell Comarcal de la Selva gestiona el servei de prevenció d’incendis de setze municipis

El Consell Comarcal de la Selva gestiona el servei de prevenció d’incendis forestals de setze municipis de la comarca. Durant el primer any de la posada en funcionament d’aquest servei -2018- un total de nou ajuntaments ja van traspassar aquesta competència a l’ens selvatà: Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sant Hilari Sacalm, Sils, Tossa de Mar i Vilobí d’Onyar. En aquests darrers sis anys s’hi han sumat els municipis d’Amer, Blanes, la Cellera de Ter, Lloret de Mar, Massanes i Santa Coloma de Farners.

El vicepresident segon del Consell, Jordi Pibernat, ha volgut recordar que un dels principals objectius de la posada en marxa d’aquest nou servei "és convertir les urbanitzacions en espais segurs". En aquest sentit, Pibernat ha recordat que els antecedents es remunten a l’any 2015 arran d’una petició del Consell d’Alcaldes, en la qual es posava de manifest la necessitat de donar compliment a les obligacions que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció d’incendis forestals.

Durant l’any 2017 es va treballar en els convenis de delegació de competències amb els municipis, l’any 2018 s’inicià el servei amb la delegació de nou municipis, i des d’aquesta data fins al 2024 ja són setze els municipis de la comarca que tenen delegades competències al Consell Comarcal de la Selva.

Els àmbits d’actuació

El servei comarcal de prevenció d’incendis presenta dos àmbits d’actuació definits en el marc de la prevenció d’incendis forestals amb l’objectiu de garantir la seguretat dels residents i dels seus béns, tant en les urbanitzacions com en els nuclis de població. En concret: les parcel·les interiors (nuclis de població i urbanitzacions) i les franges perimetrals de protecció i zones verdes.

A les parcel·les interiors: els treballs del servei van destinats a assegurar que els propietaris de les parcel·les donin compliment a la legislació mantenint els terrenys lliures de vegetació seca i amb massa arbòria aclarida. En el cas de les franges perimetrals de seguretat, són les administracions locals les que han de garantir una franja de 25 metres al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.

La consellera responsable del servei, Marta de Egea, explica que per dur a terme totes aquestes tasques el Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis Forestals s’ha dotat d’una plantilla d’un enginyer, un enginyer tècnic forestal, un geògraf, dos tècnics forestals, el suport d’un tècnic de protecció civil i d’un equip de quatre administratius, a banda de tota l’estructura global del Consell Comarcal, amb un pressupost directe per al 2024 superior als 600.000 euros.

8.100 parcel·les interiors no edificades

Actualment, el servei comarcal gestiona el compliment per part dels propietaris d’aproximadament de 8.100 parcel·les interiors no edificades. Sobre bona part d’aquestes parcel·les no s’havia fet de forma regular els treballs de manteniment de la vegetació; en molts casos es tractava de veritables boscos dins de les urbanitzacions. Però, "amb aquests anys del servei s’ha aconseguit revertir la situació gairebé al complert", assenyalen des del Consell Comarcal. Entre les tasques del servei hi ha la comunicació als propietaris de les seves obligacions, el control del grau de compliment, l’obertura d’expedients administratius d’execució en cas d’incompliment.

Més de 1.000 parcel·les adherides al servei comarcal

Des del 2018, els propietaris de les parcel·les poden encarregar al Consell Comarcal de la Selva els treballs de manteniment de la vegetació. Actualment, hi ha 1.030 parcel·les adherides en aquest servei. Per municipis, les parcel·les que han sol·licitat i autoritzat al Consell el manteniment de la vegetació d’acord amb la normativa són: Lloret de Mar, 299; Maçanet de la Selva, 166; Caldes de Malavella, 165; Riudarenes, 116; Sils, 87; Vidreres, 82 i seguit de Santa Coloma de Farners, amb 31; Sant Hilari Sacalm, amb 27; Tossa de Mar, amb 25; Massanes amb 16; Anglès amb 10, la Cellera amb 3, Breda amb 2; i Vilobí d’Onyar amb 1 parcel·la.

360 parcel·les adherides en execució subsidiària

L’any 2022 es va iniciar l’execució subsidiària en parcel·les de titularitat privada, on tot i els intents, per la via de l’execució forçosa i la via sancionadora no s’havia aconseguit que s’ho fessin els treballs necessaris per donar compliment a la normativa. Aquests treballs executats pel Consell Comarcal de la Selva en terrenys privats, després de no tenir èxit per la via forçosa, rescabalen el seu cost a compte de la propietat.

El primer any es va actuar sobre 100 parcel·les, l’any 2023 ja es va actuar sobre 255 parcel·les, en 155 d’elles s’hi van fer treballs d’obertura i en 100 treballs de manteniment. Per aquest 2024, es preveu actuar de forma subsidiària en 361 parcel·les, fent treballs d’obertura en 106 d’elles i el manteniment de les 255 parcel·les acumulades en anys anteriors.