L'entitat Humana ha recuperat un milió de peces de roba a la demarcació de Girona durant la primera meitat del 2021, un 32% més que en el mateix període de l'any passat. Ara, tota aquesta roba recollida es farà servir per donar una nova vida a les peces o fer-ne de noves, segons el seu estat de conservació. Des de l'entitat asseguren que aquest milió de peces recollit a Girona suposa 239 tones de roba. L'entitat assegura que el fet de donar un nou ús a aquests residus tèxtils evita l'emissió de 758 tones de CO2 per la fabricació de noves peces. Malgrat tot, només es recupera un 10% de tota la roba que es llança a les escombraries.

L'ONG Humana ha registrat un augment en la roba que han recollit a la demarcació de Girona durant el primer semestre del 2021. L'entitat ha recollit 239 tones de residus tèxtils, que suposa un milió de peces a la demarcació. Aquestes xifres es tradueixen en un 32% més de roba de la que es va recollir durant el primer semestre de 2020.L'entitat ha apuntat que ara utilitzaran aquests residus per elaborar noves peces o, si estan en bon estat, reparar-les per tornar-les a vendre. El fet de donar un nou ús a la roba implica que es deixin d'emetre 758 tones de CO2 per la fabricació d'aquestes peces.

Per altra banda, hi ha un benefici social en el fet que augmenti la recollida de roba. L'entitat assegura que per cada 30.000 kg de roba recollida es genera un lloc de treball. A més, una vegada es venen les peces reutilitzades, s'aprofiten els beneficis per subvencionar projectes socials. Des d'Humana recorden que durant tres dècades ja hi ha tres milions de persones que s'han beneficiat dels diferents projectes socials. Entre d'altres, l'entitat fa formació a professors de primària dels països del sud, impulsa l'agricultura sostenible o lluita contra la propagació de la SIDA.

Palamós (Baix Empordà) és el municipi gironí que més roba ha reciclat en els contenidors d'Humana. En els primers sis mesos d'aquest any s'han recollit 17,1 tones. Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) n'ha recollit 16, mentre que Santa Coloma de Farners ha recuperat 11,5 tones de roba i 2 a Girona.Malgrat augmentar la quantitat de residus tèxtils que aquesta primera meitat d'any ha recollit Humana, el volum de reciclatge encara és molt baix. Des de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) calculen que es generes cada any 166.000 tones de residus tèxtils i cada ciutadà llença uns 20 kg de roba, de mitjana.

De tota aquesta roba, el 10% va a parar a mans de gestors autoritzats (entre elles, l'entitat Humana). La resta, acaba en un contenidor i s'enterra en un abocador o bé s'incinera amb altres deixalles.Des de l'ONG afirmen que la roba té molt de potencial per ser reciclada. De fet, la meitat de les peces que reben en els contenidors d'Humana es poden reutilitzar i un 35% es reciclen.

Per això fan una crida a la ciutadania perquè aboqui els residus en els contenidors pertinents. Per altra banda, l'entitat també fa una crida als ajuntaments perquè faciliti l'augment de contenidors a la via pública i ajudar a augmentar les donacions. Del 54% de peces de roba que es reutilitzen hi ha una petita part que es ven en botigues de moda sostenible que té l'entitat i la resta s'exporta, sobretot a l'Àfrica, per vendre-la a la població.

Aquesta venda de segona mà en països subdesenvolupats ajuda a fer més accessible el mercat a la població.Per altra banda, el 37,5% de la roba que no es pot vendre pel seu mal estat, es ven a empreses de reciclatge perquè en fabriquin altres productes (mantes, aïllants o draps per l'automoció). L'1,5% dels residus són impropis (plàstics, cartrons o d'altres) que s'entreguen als gestors que pertoquen. Un 7% dels residus que no es poden reutilitzar ni recicla s'envien a un centre de tractament de residus.