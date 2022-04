La construcció amb fusta està vivint un renaixement amb el redescobriment de les seves virtuts arquitectòniques i la menor petjada de carboni. Fins ara, però, es pensava que la fusta només podia ser viable per petites edificacions, però cada vegada més arquitectes estan demostrant que també és un material apte per a grans estructures, com el que s'està començant a construir a Suïssa. Allà s'aixecarà el gratacel de fusta més alt del planeta.

L'edifici, anomenat Rocket&Tigerli, serà la construcció de fusta més alta del món un cop estigui acabada, amb una altura màxima impressionant de 100 metres i més de 30 plantes. Rocket&Tigerli s'està creant amb la col·laboració amb Cometti Truffer Hodel i estarà ubicat a la ciutat suïssa de Winterthur, prop de Zurich. El projecte en realitat inclourà tres edificis més petits a més de la torre, i tindrà espais residencials, habitatges per estudiants, un restaurant, espais comercials, un sky-bar i un hotel. L'aparença exterior del conjunt seran edificis coberts amb vegetació i amb interiors que llueixen plens de llum i oberts, amb una decoració que farà incidència en la bellesa natural de fusta. L'exterior de la torre està revestit de terracota (que, igual que la fusta, es pot produir de forma sostenible), i constarà d'una estructura de fusta i un nucli també de fusta. Aquest últim punt és molt important, ja que si bé hi ha altres torres híbrides de fusta planificades que encara seran més altes, la seva naturalesa híbrida significa que tenen un nucli de formigó que allotja l'ascensor i les escales. L'edifici de fusta més alt actualment, és a dir, amb un nucli de fusta, és el Mjøstårnet, a Noruega, amb 85,4 metres d'altura. Els enginyers van haver de superar desafiaments significatius per arribar als 100 metres previstos, inclòs el balanceig propi de les estructures, per la qual cosa el Rocket&Tigerli obrirà noves vies en el sector de la construcció i demostrarà la viabilitat d'aquestes noves tècniques. "El projecte marcarà una fita en la construcció d'edificis de fusta, no només pels seus 100 metres, que suposen un rècord per edificis residencials construïts en fusta, sinó també perquè representa un sistema de construcció innovador que utilitza la fusta com a substitut natural del formigó" explica la firma. L'empresa suïssa Implenia i l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zurich, ETH, han treballat junts en el desenvolupament del nou sistema, que permet la construcció d'edificis de fusta més alts. "En el nou sistema, el nucli de formigó s'ha substituït per fusta, que fa que la biga individual entri amb un pes menor. Això permet construir construccions més altes i, al mateix temps, assegura que tot el procés de construcció es faci amb una menor quantitat d'emissions de carboni", afegeix l'empresa. S'espera que Rocket&Tigerli estigui acabat i llest per a entrar-hi a viure el 2026, fent un nou pas fins a la descarbonització de la indústria de la construcció, que és un dels sectors que més CO₂ emeten a l'atmosfera durant el seu cicle d'activitat.