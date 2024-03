Prensa Ibérica commemora els seus 45 anys d'informació i compromís democràtic

Els jardins del majestuós Palacio de Liria, probablement l'edifici civil més ben conservat del Madrid del segle XVIII, van ser ahir l'escenari triat per Prensa Ibérica per a rendir tribut al seu 45è aniversari.

Un sopar de gala, que va reunir 350 personalitats del món de la política, l’empresa i la societat civil procedents de punts ben diferents d’Espanya, va servir per celebrar la tasca que, des del 1978 i amb una forta implantació territorial, realitzen els mitjans d’un grup de comunicació que s’ha convertit en referent de la informació regional i local al nostre país.

Els editors fundadors de l’empresa familiar, Javier Moll i Arantza Sarasola, junts des del faristol, van fer balanç d’aquests 45 anys de periodisme, van destacar el valor de la informació en tota societat avançada i van remarcar l’aportació del grup a la construcció d’una democràcia plena.

"Quan les societats es doten d’una informació lliure i independent floreixen els drets ciutadans, es respecten la diversitat i la pluralitat, i s’adoba el terreny per a la convivència, forjant-se homes i dones compromesos amb el progrés i amb el coneixement", va assegurar Javier Moll.

La seva dona, Arantza Sarasola, va destacar en la mateixa direcció que l’activitat editorial de la companyia sempre ha buscat "garantir el dret a la informació dels ciutadans, vigilar els poders públics i afavorir un intercanvi plural d’opinions". Pluralitat, rigor i independència han sigut les senyes d’identitat del grup des de bon principi.

Autoritats polítiques

Juntament amb Javier Moll i Arantza Sarasola, president i vicepresidenta de l’empresa familiar, van passar pel photocall polítics de primera línia com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i una nombrosa representació del Govern amb ministres com Óscar Puente (Transports i Mobilitat Sostenible), Jordi Hereu (Indústria i Turisme), Ángel Víctor Torres (Política Territorial i Memòria Democràtica) i Mónica García (Sanitat).

El poder territorial va acaparar també els focus en un esdeveniment al qual van acudir presidents de governs autonòmics de diferent signe com Adrián Barbón (Astúries), Jorge Azcón (Aragó), María Guardiola (Extremadura) i Marga Prohens (Balears).

L’aposta per la informació hiperlocal que encapçala Prensa Ibérica va ser corresposta amb la presència d’alcaldes vinguts de tot el país. Entre ells, Abel Caballero (Vigo), Luis Barcala (Alacant), Natalia Chueca (Saragossa), Ignacio Gragera (Badajoz), Carolina Darias (Las Palmas) o Jaime Martínez-Llabrés (Palma de Mallorca).

Prensa Ibérica, com va recordar Javier Moll, ha sigut testimoni d’un temps excepcional. El grup va néixer en una Espanya que acabava de crear els pactes de la Moncloa i que "va saber transformar les diferències en entesa, la confrontació en tolerància i la divisió en consens".

L'editor va aprofitar l'ocasió per a dirigir-se als polítics i recordar-los que "els espanyols els demanem que aparquin les seves discrepàncies i supeditin els interessos partidistes al bé comú". "Només així s'aconseguiran els grans acords d'Estat que són tan necessaris perquè la societat espanyola avanç i perquè prevalguin el diàleg, l'estabilitat i, en definitiva, l'esperit democràtic".

Un grup líder

Javier Moll i Arantza Sarasola van rememorar els orígens del grup a les Canàries i van recordar la coincidència, el 6 de desembre del 1978, entre el naixement de la Constitució i el de l’empresa familiar amb la compra de Prensa Canaria, editora de La Provincia y Diario de Las Palmas. "Des del principi vam saber que la premsa estava cridada a tenir un paper clau a l’hora de consolidar els principis democràtics", va assenyalar Sarasola.

La subhasta dels Medios de Comunicación Social de l’Estat va brindar a Prensa Ibérica l’oportunitat de fer el salt a la península amb l’adquisició el 1984 de La Nueva España d’Astúries Levante-EMV de València i Información d’Alacant. Dos anys després s’hi va incorporar Faro de Vigo. El grup ha viscut des d’aleshores una forta expansió per tot el país fins a formar una xarxa de 27 diaris i 66 Cròniques locals, a més de revistes com Woman i Viajar.

Els últims cinc anys, com va explicar Javier Moll, han sigut molt intensos: "La compra del Grup Zeta el 2019 ha enriquit la nostra presència en territoris com Catalunya, Aragó, Extremadura, Andalusia i País Valencià". L’editor va recordar el llançament el 2021 de El Periódico de España, "la nostra primera capçalera de cobertura nacional", i les adquisicions de El Correo Gallego, l’any passat, i El Correo de Andalucía aquest any.

L’editor va posar en relleu com la revolució digital "enriqueix" la premsa, "guanyant immediatesa, convertint els seus continguts en globals i multimèdia, i millorant la seva oferta informativa". "El que és essencial és la informació, no l’eina que utilitzem per obtenir-la i difondre-la", va dir.

Arantza Sarasola va assenyalar que "gràcies al desenvolupament digital, estem atrapant un nombre de lectors que mai hauríem somiat. Ara es llegeix més que mai, inclosos els joves que ho fan a través del mòbil accedint a un univers d’informació que és escrita i audiovisual".

Tots dos van voler recordar que el periodisme vinculat al terreny, proper als lectors, és el que dona identitat al grup Prensa Ibérica. "Som un grup de diaris regionals i locals que té una visió plural del país i del món, que creu en la diversitat de cultures i idiomes, i que aporta alhora cohesió i vertebració territorial".

Un esforç col·lectiu

El matrimoni també va aprofitar l’ocasió per expressar la seva "gratitud i reconeixement" als més de 15.000 professionals que, al llarg d’aquests 45 anys, han contribuït que Prensa Ibérica sigui el que és avui.

"Resulta emocionant mirar enrere i contemplar que el somni que un dia vam compartir s’ha fet realitat. I és realitat gràcies al fet que, pel camí, hem trobat molts i grans professionals que han donat el millor d’ells mateixos", va assegurar Sarasola.

"Prensa Ibérica és el fruit d’un esforç col·lectiu realitzat per tots els nostres professionals", va dir.

Javier Moll va tenir un emocionat record a tres persones ja mortes, Niceto Flores Ganivet, Juan Ignacio Jiménez Mesa i Guillermo García-Alcalde, que van contribuir de forma decisiva a posar els fonaments de la companyia.

I va agrair que el destí els posés en el camí persones com Pedro Pujadó, Juan Viñals, Manuel Pascual, Jesús Prado o José Manuel Vaquero, amb un "coneixement, criteri i lleialtat que han sigut fonamentals en l’evolució de l’empresa".

Javier Moll: "La democràcia no s'aconsegueix sense una informació lliure, es a dir, sense una premsa independent"

Aquests cinc professionals històrics van tenir l’oportunitat d’adreçar unes paraules als assistents per vídeo en les quals van enaltir el caràcter innovador del matrimoni, la seva capacitat de treball, la seva visió de negoci, el seu rigor i la seva serietat.

Els seus fills

Un dels moments àlgids del discurs va arribar quan el matrimoni va adreçar unes paraules als seus propis fills. "La història de la nostra família no s’entén sense Prensa Ibérica. Us donem les gràcies perquè, des de petits, vau aprendre a conviure a casa amb les exigències de l’empresa familiar, en la qual hem abocat tants esforços, sentiments i esforços", va dir l’editora, molt emocionada.

Un altre vídeo projectat a la pantalla central de l’acte d’ahir a la nit va permetre a cadascun dels cinc germans Moll Sarasola traslladar un breu missatge en un aniversari tan assenyalat.

Susana Moll Sarasola va destacar que els seus pares sempre els van ensenyar que "vivim en un país meravellós amb diferents cultures, llengües i músiques".

La seva germana Arantxa va emfatitzar l’interès dels seus pares "per la història, l’art i la cultura"; Idoia va recordar com, des de petits, els van animar a "descobrir sense imposicions el plaer de la lectura", i Ainhoa va destacar el "do innat" del seu pare per "detectar possibilitats de negoci als sectors més diversos", sent l’edició de premsa on els seus pares van veure omplertes les seves expectatives.

Arantza Sarasola: "Prensa Ibérica és el fruit de l'esforç col·lectiu realitzat per tots els nostres professionals"

I Aitor, el fill petit, va assenyalar el repte actual de l’empresa per "ser rellevant en un món digital saturat d’informació" i va apuntar com a solució "una cosa que els meus pares ens han ensenyat: periodisme".

Empresaris

L’acte va concitar també l’interès de nombrosos empresaris. A més del president de la CEOE, Antonio Garamendi, i el secretari general d’UGT, José Álvarez, no van faltar a la cita presidents i consellers delegats tan rellevants com Antonio Brufau (Repsol), Antonio Huertas (Mapfre), José Bogas (Endesa), Pedro Saura (Correos), Raquel Sánchez (Paradors), José Vicente de los Mozos (Ifema i Indra), Jacobo Cosmen (Alsa), Simón Pedro Barceló (Barceló), Óscar Fernández (Shell), Francisco Pérez Botello (Volkswagen), Carmen González (Huawei), Marco Sansavini (Vueling), Sofía Osborne (Osborne), Ernesto Antolín (Grupo Antolín) i Eduardo Pastor (Cofares), entre molts altres.

Al sopar hi van assistir a més presidents i consellers delegats de companyies i organitzacions vinculades a la comunicació com José Creuheras i Javier Bardají (Atresmedia), José Joly (AMI), Miguel Ángel Oliver (Efe), Asís Martín de Cabiedes (Europa Press), Javier Visiers (Cope) o Gregorio Méndez (Promecal).

Hi va haver també representants de la diplomàcia, com l’ambaixador de la Xina a Espanya, Yao Jing; d’organismes supervisors com Cani Fernández, presidenta de la CNMV, o de l’esport, com Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol.

La vetllada, conduïda per la periodista Isabel Jiménez, va arrencar amb la veu i el talent de la soprano Pilar Jurado, que va interpretar dues joies de la història de la música, Casta Diva i Sempre Libera. Els convidats van disfrutar després d’un menú dissenyat pel xef madrileny Paco Roncero, acompanyat per vins del celler Terramoll.

El colofó de l’acte el van posar més de quaranta músics de l’orquestra ADDA Simfònica d’Alacant que, dirigida per Josep Vicent, va fer vibrar els assistents amb la simfonia número 7 de Beethoven.

L’esdeveniment va comptar amb el patrocini de Renfe, Repsol, Telefónica, Santander, Cepsa, Endesa, BBVA, El Corte Inglés, Acciona, Abanca, Aqualia, Aedas Homes, Ilunion, CaixaBank, Banc Sabadell i Mango.