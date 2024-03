L'Institut Coordenadas destaca que Madrid és un “destí de prestigi per a les diplomàtiques, amb el 28% de representació femenina”

Un informe sobre l'activitat diplomàtica a Espanya de l'Institut Coordenadas para la Gobernanza y la Economia Aplicada assenyala que Madrid és un “destí de prestigi per a les diplomàtiques, amb el 28% de representació femenina”.

"El prestigi de Madrid com a destí diplomàtic ha anat en augment en els últims anys, convertint-se en un dels més anhelats per les diplomàtiques per a exercir aquí la seva funció com a ambaixadores. Actualment, són 175 els països acreditats davant el Regne d'Espanya amb representació diplomàtica, dels quals 49 compten amb una ambaixadora a Madrid; un 28% del total", indica.

El nomenament més recent ha estat el de l'Aràbia Saudita, que compta ara la princesa Haifa Al Mogrin en la Cancelleria espanyola. "Dins de la seva estratègia de transformació i modernització que està duent a terme a l'Aràbia Saudita ha de circumscriure's aquest nomenament. Haifa Al Mogrin té una dilatada experiència internacional i és una de les diplomàtiques saudites de major prestigi. L'ambaixadora a Espanya de l'Aràbia Saudita és una acreditada economista, amb títols i activitat internacional. Entre els destins anteriors, Haifa Al Mogrin va ser ambaixadora davant la Unesco i va tenir un paper clau per a la designació de la capital saudita, Riad, com a seu de l'Exposició Universal de 2030. Nouvinguda a Madrid, ja prepara una intensa agenda diplomàtica", afegeix.

Un equip d'analistes d'Institut Coordenadas para la Gobernanza y la Economia Aplicada ha revisat el paper d'aquestes diplomàtiques a Espanya i assenyala que en general destaquen per la seva gran activitat i per aconseguir superar tensions en positiu en les relacions entre el Govern espanyol i el del seu país,

Apunta que països de Pròxim i Mitjà Orient, Àfrica i Europa i Iberoamèrica tenen a Madrid a dones com a representants diplomàtiques dels seus països." Algunes han ocupat càrrecs ministerials i de gran rellevància en els seus governs, per la qual cosa ser ambaixadores a la capital espanyola és un destí privilegiat per a la seva carrera. A més de l'Aràbia Saudita, a Madrid exerceixen la seva alta funció diplomàtica les representants dels Estats Units, Julissa Reynosa, nomenada el 2022, el Marroc, Karima Benyaich, Mèxic, María Carmen Oñate Muñoz, Austràlia, Sophie Ross, Colòmbia, María Carolina Barco, Irlanda, Sile Maguire, Israel, Rodica Radien-Gordon, Finlàndia, Tiina Jortikka, Jordània, Areej Mahmoud Saled Hawadeh, Romania, Gabriela Dancau, Sud-àfrica, Thenjine Ethel Mtingo, Wendy Drukier, del Canadà, entre altres", sosté.

“El valor de la diplomàcia femenina cobra especial valor a Madrid. El nombre d'ambaixadores marca tendència alcista, però el més important és el valor de les dones en llocs de rellevància és un objectiu dels últims governs que ja acrediten una petjada singular en el seu mode d'intervenir en les crisis”, assenyala Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l'Institut Coordenadas para la Gobernanza y la Economia Aplicada (ICGEA).

Agrega que algunes de les ambaixadores consultades afirmen que se senten especialment còmodes en la seva activitat en la capital espanyola, ja que en cap moment han sentit un tracte diferencial per la seva condició de dones i que els seus interlocutors, siguin homes o dones, sempre han mantingut amb elles una actitud d'igual a igual. "Això influeix en el fet que quan són destinades a Madrid s'incorporen a les seves funcions amb gran confiança. Una labor tant discreta com eficient que ha desenvolupat des del Ministeri d'Afers exteriors Cary Batalla Jonc com a responsable de la direcció general d'Introductora d'Ambaixadors. Després de la seva marxa a Nova York com a cònsol general d'Espanya, ha mantingut el seu nivell María Sebastián de Erice", continua l'Institut Coordenades

"No pot passar desapercebut que països com l'Aràbia Saudita, Jordània, el Marroc, Israel, Líban, Oman i Tunísia o Turquia tinguin al nostre país a dones com a màximes representants de la diplomàcia dels seus països. No poques organitzacions internacionals com la Secretaria General Iberoamericana o Nacions Unides també hagin confiat en dones la representació a Madrid, però fins i tot una certa cultura desfasada procura no posar èmfasi en un aspecte que en l'Institut Coordenades ens sembla una fita i una “nova diplomàcia” en les relacions internacionals. També que passi a Espanya és un altre signe que hauríem de saber interpretar en el seu extraordinari valor", afirma l'entitat.

"Un cas d'interès entre la representació diplomàtica estrangera a Madrid és primera capital del món que va comptar amb una ambaixadora aborigen d'Austràlia, que va ser rellevada en el càrrec per l'actual, Sophie Ross. En definitiva, conclou l'anàlisi de l'Institut Coordenades, la diplomàcia a Madrid és cada vegada més femenina i el nombre d'ambaixadores està creixent i està creant un pas més en la sempre polièdrica diplomàcia. Però un pas d'enorme valor que cal seguir amb especial atenció", conclou.