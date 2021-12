Sergio Morate es va quedar assegut dins de l'avió militar del Ministeri de Defensa. Després de matar a la seva ex-xicota Marina Okarynska i a la seva amiga Laura del Hoyo a la seva ciutat, Cuenca, s'havia escapat i amagat a Romania, a casa d'un vell col·lega al qual havia conegut a la presó. Però al final l'havien trobat i aquell 5 de setembre de 2015 el portaven de tornada a Espanya per pagar pels seus crims. No van passar dos minuts quan Morate va veure entrar a l'avió a dos tipus que havien de ser policies, encara que anaven de paisà. Un era l'inspector cap de Cuenca, Francisco Sánchez; l'altre, un agent de la Unitat Central de Delinqüència Especialitzada, un inspector andalús fort i de pèl rapat anomenat Fran que ha conegut a la mare de l'assassí i sap que ella és una víctima més en aquesta història. Amb les esposes posades, Morate veu com se li acosten i s'asseuen davant d'ell. Estan els tres sols.

«L'he fet bona»

Els policies li pregunten llavors pel viatge, per si va haver-hi turbulències, si té set. Els demana una ampolla d'aigua. Quan l'hi donen, el policia andalús li comenta: «Com veus la situació? Què esperes que passi ara?». Morate va dir tres paraules: «L'he fet bona». I després va recordar la seva mare, la persona que més l'havia ajudat a la seva vida, i del que estaria patint per la seva culpa, una altra vegada: «Què tal està la meva mare? Perquè tu ets Fran, veritat?», va dir mirant al policia. «La meva mare m'ha parlat de tu. Diu que et faci cas, que ets un bon paio», li etziba Morate a l'especialista després de guanyar-se la confiança dels assassins. L'investigador respon de pressa, sap que no ha de mentir al detingut ni donar-li falses esperances: «No sé si sóc un bon paio o no, Sergio. El que sé és que jo sóc aquí per intentar que passis moltíssim temps a la presó».

Una partida d'escacs

Morate estava inquiet, volia saber quants anys de condemna podien caure-li pels dos assassinats. L'investigador sap que no poden condemnar-lo a presó permanent revisable, però de moment decideix no explicar-l'hi. Tots dos estan jugant una partida d'escacs o de mus. El policia no pot preguntar-li directament pels seus assassinats, només pot aconseguir que expliqui coses per si mateix, de manera espontània. I de manera espontània Morate assumeix que va matar a la seva ex-xicota i a l'amiga, Laura. La primera, Marina, s'ho mereixia, segons la seva lògica criminal; la segona passava per allà. «Pobre Laura», diu un cop sense massa convicció.

Viatge amb cotxe

La conversa a l'avió militar entre el policia i l'assassí dura gairebé una hora. Morate ha connectat amb l'inspector Fran i tots dos s'asseuran junts en el cotxe que els portarà des de l'aeroport de Torrejón de Ardoz fins a la comissaria de Cuenca, uns 120 quilòmetres de viatge. En el trajecte, Morate continua inquiet i parla de la seva fugida a Romania, de les seves parades a les gasolineres, d'un accident que va tenir a Itàlia, en plena fugida. I de com, dies abans dels crims, va cavar un forat a la muntanya per ficar el cos sense vida de la seva ex-xicota Marina, però no pensava matar a Laura. «Si les enterro bé, no m'enxampeu ni de conya», presumeix davant el policia. Poc abans d'arribar a Cuenca, Morate expressa cert alleujament perquè ha plogut molt a la ciutat: «A tu què més et dona», li pregunta el policia. «Si ha plogut tant, hi haurà menys gent a la porta del jutjat per dir-me coses...».

Ciutadà zero

Morate ha explicat al policia que no vol que el fiquin a la presó de Cuenca. El coneixen i alguns aniran per ell després del que ha fet. Ja va estar a la presó fa anys, després d'atacar a una altra xicota que es va atrevir a deixar-lo. Coneix aquest món, sap què els fan a alguns assassins i violadors famosos. L'orgull té un costat morbós per alguns criminals. El ciutadà zero que, com a la vella cançó de Joaquín Sabina, es converteix en algú gràcies a la sang que va fer córrer. «Si les enterro bé, no m'enxampeu ni de conya». La fama, un cert orgull malaltís de ser un assassí diferent, conegut.

-«Tu fa molt temps que ets a Homicidis?».

-«Quatre anys».

-«I hauràs estat en casos famosos...».

-«En alguns, sí».

-«En el de Bretón també?».

José Bretón va cremar vius als seus fills a la seva finca de Còrdova, l'octubre de 2011, gairebé quatre anys abans dels assassinats de Sergio Morate. La dona de Bretón, com la xicota de Morate, havia tingut el valor de separar-se i intentar iniciar una nova vida sense ell.

Menys que Bretón

Morate vol deixar clar davant el policia amb el qual s'està desfogant que ell no és com Bretón. Per ell, hi ha moltes diferències. Ell també ha matat a dues persones, però només volia matar-ne una. I era una dona adulta, no un nen. «A Bretón li van caure 40 anys de presó, a mi no em pot caure tant de temps. Bretón va matar a dos nens». A l'entrada de la comissaria de Cuenca no hi ha ningú esperant per insultar-lo ni demanant que el colpegin. Llavors, Morate veu a una cara coneguda. Es diu Javier. Van coincidir diverses vegades, temps enrere, picant-se al gimnàs. Ara Javier és policia. Sergio, sempre amb les esposes posades, s'acosta i li pregunta: «Què fas aquí?». «Ja veus, començo a la Judicial i el primer al qual em toca detenir és a un conegut. Detenir-te a tu, Sergio».

L'avió dels ministres

Morate respon ràpidament. Ell ja no és un xaval anònim de Cuenca, un ciutadà zero: «Has detingut a un famós, Javi. M'han portat en l'avió dels ministres. He estat en la mateixa sala d'espera de l'aeroport que fa servir el Rei d'Espanya. Sóc com Bretón, sóc famós».

48 anys de presó

El temps per al policia especialista a tractar amb assassins s'acabava. Molt aviat portarien a Morate a la presó d'Estremera, a Madrid. El tribunal el condemnaria a 48 anys de presó, vuit més que a José Bretón, l'assassí a qui solia referir-se. Abans d'acomiadar-se, l'inspector Fran va voler saber per què, coneixent el seu caràcter violent, els seus impulsos agressius, Sergio Morate, que havia acceptat el prec de la seva mare per anar a un psicòleg després de colpejar a la seva altra xicota, no havia intentat demanar ajuda abans de cometre els seus crims. «Sabent que estaves amb aquest rum-rum, donant voltes a matar la Marina, per què no li vas dir al psicòleg o al psiquiatre: 'mira, estic pensant a fer aquesta bogeria, ajuda'm'». No era la primera vegada que Sergio Morate pensava en això, en si havia d'haver demanat ajuda al doctor, en si Marina, la seva ex-xicota, mereixia seguir amb vida. Va contestar amb fredor: «Alguna vegada vaig pensar a dir-li-ho, sí. Però, què haurien fet amb mi llavors? Donar-me unes pastilles?».