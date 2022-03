Un home ha resultat ferit per arma de foc a Pineda de Mar (Maresme) aquest dijous a la tarda. Els Mossos d’Esquadra han estat alertats als volts de les quatre que hi havia una persona ferida al carrer Vilassar. L’home ha estat atès pel SEM que l’ha traslladat a l’Hospital de Calella.

La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i de moment no s’ha practicat cap detenció. A hores d’ara, els mossos no relacionen aquest cas amb el crim comès ahir dimecres a Santa Coloma de Gramenet on un home va morir d’un tret al cap.