La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres a cinc joves d'entre 15 i 17 anys per la seva presumpta implicació en la violació grupal d'una nena de 13 anys i la violació individual d'una altra de 12 anys, ocorregudes durant la tarda-nit d'aquest dilluns en una casa abandonada de Burjassot, segons publica Levante-EMV, del mateix grup editorial de Diari de Girona. Les detencions són fruit de la investigació duta a terme per agents de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona (UFAM) de la comissaria de Burjassot, després de la presa de declaració de les dues nenes i de l'anàlisi de les converses d'Instagram en les quals una d'elles va alertar del que estava succeint a una tercera menor.

Les detencions s'han produït durant la tarda i la Policia Nacional ha desplegat diversos furgons de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP), els antidisturbis, per evitar incidents mentre es realitzaven les detencions i els registres en els domicilis dels presumptes autors de les agressions sexuals. Els arrestats han estat portats a la comissaria de Burjassot, on romandran sota custòdia fins que siguin lliurats a la Fiscalia de Menors, fet que succeirà en les pròximes hores. La Policia Nacional manté un fort dispositiu de seguretat entorn de la seu policial, per evitar incidents amb els familiars dels sospitosos.

Falta un sisè menor per detenir

Fonts policials han confirmat que encara falta per detenir un sisè menor implicat en els fets, tot i que és qüestió d'hores.

Les dues menors havien quedat amb dos joves, als qui havien conegut el divendres anterior per Instagram i la trobada va ser en una casa abandonada, dins del nucli urbà de Burjassot. Les menors van trobar amb els joves i van acudir a la casa abandonada, l'interior de la qual, plena de grafitis i deixalles, és utilitzat habitualment per grups de joves, no tan sols per reunir-se a beure o consumir estupefaents, sinó simplement com a punt de quedada per a escoltar música o fer-se fotografies que després comparteixen a les seves xarxes socials.

No obstant això, el pla es va torçar des de l'inici. Un d'ells va obligar la nena de 12 anys a mantenir relacions sexuals completes en contra de la seva voluntat, després de les quals la menor va decidir marxar del lloc. Llavors, es van sumar quatre joves més, tots ells menors d'edat, que haurien agredit sexualment a la menor de 13 anys en grup.

Van arribar a al·legar que tot era "una broma"

La primera de les menors agredida va explicar el que estava succeint a una tercera amiga i va ser aquesta menor qui va donar avís a la seva mare al saber que estava produint-se una violació grupal. A partir d'aquí, la mare va mobilitzar a la Policia Local de Burjassot a través d'una trucada, en la qual va aportar les escasses dades de les quals disposava.

Quan les nenes van ser localitzades, una ja a la seva casa i l'altra, de camí, van tractar de desactivar la intervenció policial al·legant que tot "havia estat una broma" que li havien gastat a la tercera menor. No obstant això, finalment van acabar explicant a les seves famílies el succeït, per la qual cosa ambdues van ser portades per separat a hospitals de València, en un dels casos amb custòdia policial i en l'altre, sense ella. La forense de guàrdia que va explorar a les dues nenes i va posar en marxa el protocol d'agressions sexuals va confirmar l'existència d'evidències de delictes sexuals.