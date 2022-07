El famós raper de Louisiana JayDaYoungan ha mort a l'hospital després de rebre diverses ferides de bala quan va ser tirotejat a la porta de casa. El músic només tenia 24 anys.

La policia de Bogalusa, la ciutat on vivia el jove, va rebre una trucada d'emergència a les sis del matí hora local per un tiroteig en una de les avingudes. Els policies van explicar inicialment que una de les víctimes havia estat transportada a un hospital local, i una altra víctima havia estat ferida de gravetat i havia estat traslladada a un altre hospital més ben preparat per fer front a aquestes ferides.

Finalment, aquesta persona greument ferida havia resultat ser el raper JayDaYoungan, molt conegut a l'escena nord-americana i que ja havia transcendit fora de les seves fronteres.

La policia ha confirmat que el raper era a l'escena del tiroteig, possiblement ocasionat després d'un accident de trànsit entre ell i els assassins. De fet, es va produir un tiroteig inicial al mateix accident, però ningú va resultar ferit. Per això, tot apunta que aquest segon tiroteig va ser una venjança.

El raper va aconseguir arribar a la fama després de signar amb la important discogràfica de rap Atlantic Records l'any 2017, quan només tenia 18 anys. Des de llavors havia gaudit de gran fama.