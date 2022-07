Wesley Wallace és un home que viu a Houston (Estats Units) a qui la vida li ha canviat de cop en ser diagnosticat de verola del mico. A la seva ciutat, per ara s'han comptabilitzat 57 casos de verola del mico (183 a tot l'estat de Texas), però només ell ha decidit fer el pas de parlar amb KHOU 11 per conscienciar la societat sobre una malaltia en auge.

Aquest brot de verola del mico continua copant titulars, però Wesley Wallace només somia amb un final proper: "el dolor és insuportable i progressa molt ràpid d'una lesió a una altra. Ja tinc lesions per tota la cara". Almenys, els metges li han dit que aquestes marques es comencen a curar, i aviat podrà tornar a la normalitat.

El problema és que creu que el que li passa ara es convertirà en un estigma. Per això, "només he de recordar: 'és temporal, aquest no sóc jo. Així és com es manifesta el virus, però milloraré".

El més important de la seva entrevista arriba quan explica com es va contagiar de la verola del mico: “amb un petó”. I els seus amics no tenen accés a les vacunes a l'estat de Texas perquè no han arribat.