Un accident a Maçanet de la Selva complica la circulació al tram nord de l'AP-7 aquest dissabte al matí. A conseqüència, només hi ha un carril obert a l'AP-7 en aquest municipi, fet que ha provocat cues que a les 11 del matí s'enfilaven als 12 quilòmetres en sentit nord. Les cues han superat els 13 quilòmetres minuts abans.

El Servei Català de Trànsit (SCT) recomana circular per la C-32 com a alternativa per evitar les retencions generades per l'accident.