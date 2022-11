Tretze anys abans d’atacar, violar i matar Diana Quer, ‘el Chicle’ va ser denunciat per la seva cunyada, Vanesa Rodríguez, de violar-la. La noia, germana bessona de la dona de José Enrique Abuín, tenia 17 anys. ‘El Chicle’ va entrar llavors a presó a l’espera de judici, però va sortir d’allà després de convèncer dos psicòlegs que ell era una «víctima» i no un agressor sexual, segons els informes del cas, obtinguts per CAS OBERT, canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany Diari de Girona.

La joveníssima cunyada d’‘El Chicle’ va explicar als seus familiars i després al jutjat que un matí de gener del 2005, quan ella esperava l’autobús per anar a l’institut, el seu cunyat va aparèixer al volant del cotxe i es va oferir a portar-la. Ella va acceptar i ell la va traslladar llavors a una zona apartada, a Lousame (la Corunya), prop d’una església. Un ganivet, una camisa de dormir Allà, segons la denúncia de la noia, li va treure el telèfon mòbil, va agafar un ganivet i la va obligar a posar-se una camisa de dormir, possiblement de la seva germana Rosario, la dona d’Abuín. Després, la va violar i la va amenaçar. «Si em denuncies, mato la teva germana, la seva filla i després et busco a tu i els teus pares». Malgrat aquestes amenaces, Vanesa va explicar l’ocorregut a un germà, a la seva germana –la dona del ‘Chicle’, amb qui tenia un nadó llavors de 14 mesos– i finalment va denunciar l’ocorregut en un jutjat. ‘El Chicle’ va ser detingut i portat a la presó. Entrevistes amb psicòlegs El cas va recaure en el jutjat número dos de Noia (la Corunya), amb les diligències 91/2005. Dos psicòlegs de la Universitat de Santiago de Compostel·la van ser designats per entrevistar-se amb la denunciant i l’acusat. Així ho van fer, dues vegades amb Vanesa i dues més amb Abuín, entre els mesos de maig i juny del 2005. Els psicòlegs van veure ‘el Chicle’ «afable i comunicatiu» amb ells. En les seves conclusions, van apuntar que patia paranoia i tenia l’«empremta pròpia d’una víctima» Les entrevistes amb ‘el Chicle’ van tenir lloc a la presó. L’informe dels psicòlegs seria decisiu perquè l’home recuperés la llibertat i el cas fos tancat, sense arribar ni tan sols a judici. En aquest document, els psicòlegs, dos homes especialistes en violència de gènere, apuntaven que ‘el Chicle’ va ser amb ells «afable i comunicatiu». Afegien que Abuín presentava senyals de patir una «paranoia» sobre el delicte del qual se l’acusava llavors, és a dir, que se sentia un home innocent perseguit per una cosa que no havia fet, cosa que podria estar causant-li un estrès posttraumàtic. Van reflectir, a més, que Abuín té un quocient intel·lectual de 97, corresponent a una intel·ligència mitjana, i van concloure finalment que ‘el Chicle’ «presenta una empremta psíquica pròpia d’una víctima» més que d’un agressor sexual. Sense senyals de mal L’informe dels psicòlegs favorable a Abuín es va completar amb la seva pericial sobre la denunciant, la seva cunyada Vanesa, llavors de 17 anys. Els dos pèrits de la Universitat de Santiago de Compostel·la van indicar al jutge que no havien apreciat mal en la jove ni senyals o indicis que tingués una «empremta psíquica» pròpia d’haver patit una agressió sexual. El cert és que la jove ja havia advertit a diversos familiars dels impulsos i abusos del ‘Chicle’. Una tarda d’estiu del 2004, després de tornar de passar el dia a la platja, ella va assegurar que Abuín li havia tocat els pits. De fet, en la seva denúncia per la violació que va patir mesos després, Vanesa va assegurar que el seu cunyat li havia dit que l’agredia «per xivata», en al·lusió a haver explicat aquell episodi a diversos familiars seus. Presó permanent revisable per 'El Chicle' pel cas Diana Quer En llibertat ‘El Chicle’ va quedar en llibertat tres mesos i 27 dies després d’haver entrat a la presó. I el cas va ser sobresegut i arxivat l’agost del 2005. Va tornar amb la seva dona i la seva família i va continuar amb la seva vida. El cas va quedar en l’oblit fins que l’home va ser detingut a l’intentar agredir una noia a Boiro, el desembre del 2018. Abuín ja estava sota el radar de la Guàrdia Civil com a sospitós de la desaparició de la jove Diana Quer, a qui el 22 d’agost de 2016 va segrestar, va violar i va llançar en un pou. ‘Modus operandi’ Els investigadors de la Guàrdia Civil van reprendre llavors la denúncia de la seva cunyada, que sempre havia mantingut una versió coherent i similar de l’agressió que va patir. Van veure que el modus operandi de l’atac a Diana Quer havia sigut similar al que va denunciar 13 anys enrere Vanesa Rodríguez. Els va treure el telèfon mòbil i les va amenaçar amb un ganivet per violar-les. També van comprovar que la coartada que llavors va utilitzar ‘el Chicle’ era falsa. No havia estat en una sucursal bancària d’Asados arreglant un assumpte d’un préstec, com va dir, mentre la seva cunyada deia que l’havia violat. El director de la sucursal, llavors conegut de la dona d’Abuín, li havia mostrat les imatges de les càmeres de seguretat. Allà no hi havia ni rastre del ‘Chicle’. Dos veïns, coneguts seus, sí que van afirmar haver vist el seu cotxe aparcat a la carretera, al costat de la sucursal. El cas va ser reobert 13 anys després i només dos anys abans que prescrigués. La jutge considera ara que hi ha indicis de la violació i que el relat de la primera víctima va ser sempre «coherent i consistent». ‘El Chicle’ compleix condemna a presó permanent revisable pel crim de Diana Quer. La seva dona, Rosario, s’ha separat d’ell i ha iniciat una nova vida. Dimarts, 22 de novembre, Abuín s’asseurà de nou a la banqueta de l’Audiència de la Corunya pel que podria ser el seu primer delicte d’agressió sexual. El que és segur és que no va ser l’últim.