Un agent de la Policia Local de Palma es va quedar, presumptament, amb 1.000 dòlars d'una cartera que una ciutadana havia lliurat en una oficina municipal. Aquest funcionari hauria canviat en quatre cases de canvi trenta partides de monedes de tretze països. La Policia Nacional l'ha detingut per un presumpte delicte d'apropiació indeguda.

Les indagacions es van iniciar arran d'una actuació de la unitat d'assumptes interns de la Policia Local de Palma. Els investigadors van tenir coneixement d'unes suposades actuacions irregulars d'algun agent en una oficina municipal de la capital balear. Els indicis apuntaven al fet que aquest funcionari podria haver-se quedat amb els diners que una ciutadana havia lliurat en aquestes dependències.

Els fets es van iniciar després que aquesta ciutadana lliurés una cartera repleta de diners en una oficina municipal de Palma. En concret a l'interior hi havia 1.100 dòlars americans i alguns bitllets en euros. A aquesta bona samaritana li va estranyar que ningú li lliurés un resguard per haver-la dipositat. Només ho van fer dies després quan aquesta ho va sol·licitar. No obstant això, en el llibre de registre només van anotar que contenia cent dòlars i deu euros en efectiu.

ANOTACIÓ EN EL REGISTRE DE NOMÉS CENT DÒLARS

Després de les gestions de la unitat d'assumptes interns de la Policia Local de Palma, van detectar clars indicis que un dels agents del Cos podria haver-se quedat amb els diners d'aquesta cartera. D'aquests fets es va informar la Policia Nacional, que es van encarregar d'obrir una investigació per intentar esclarir els fets.

Agents del Grup d'Investigació de la Comissaria del Districte Centre de la Policia Nacional es van encarregar del cas. Les primeres indagacions van determinar que, efectivament, faltaven mil dòlars d'aquesta cartera. En intentar localitzar el parador dels diners, els investigadors van comprovar que el comportament d'aquest agent no era un fet aïllat. Fruit de les indagacions van comprovar que aquest funcionari hauria acudit a quatre establiments de canvi de divises per a canviar trenta partides de monedes de tretze països diferents. L'origen d'aquestes també s'està investigant per a determinar si la seva procedència és il·lícita. Finalment, l'agent de la Policia Local de Palma va ser detingut per un presumpte delicte d'apropiació indeguda.