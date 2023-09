L'home que va custodiar i alimentar Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot, durant els 492 dies que va estar segrestada assegura que la persona que el va "enredar no ha entrat a presó". Trenta anys després, Sebastià Comas ha fet aquestes declaracions en una entrevista amb el diari Ara en què també assegura que no va saber res del pla fins que va veure la farmacèutica ja retinguda a l'interior d'un vehicle. Feliu va ser segrestada el novembre del 1992 i fins que Comas la va alliberar va viure en un espai d'1,6 metres d'alt i també de profunditat i 1,5 metres d'ample, on no podia posar-se dempeus ni estirar-se del tot. Per la seva participació en el segrest, Comas va ser condemnat a disset anys de presó dels quals en va complir vuit.

El condemnat per aquest cas assegura que qui el va "enredar" en el cas va ser "una persona que coneixia de Torelló", però que no en vol dir el nom. "M'havia comprat una furgoneta i em va demanar si l'hi podia deixar", relata i assegura que l'endemà li va tornar a demanar. "Li vaig dir que l'acompanya i em va dir que havíem d'anar a Olot". I continua: "Quan li vaig preguntar què anàvem a fer va respondre: "Com menys sàpigues, millor". Comas sosté en l'entrevista a l'Ara que no va saber res del segrest fins que, en arribar a Olot, va veure que havien segrestat una dona. "Em van dir que seria ràpid i que jo havia de fer de cuidador". Assegura que no es va fer enrere ni ho va denunciar "per les amistats que tenia l'Ullastre (un altre dels condemnats i propietari de la casa on hi havia l'espai on es va retenir la farmacèutica)". "Sabia que es portava bé amb molta gent de la policia i sentia que si trucava a la policia em fotrien un tret al cap", assegura, i afegeix: "Realment, en el que vaig pensar és en la meva família, que els estava posant en un sidral". El 27 de març del 1994, Sebastià Comas va decidir alliberar Maria Àngels Feliu en adonar-se que "tot era un desastre i que no cobraven". "Tenia la impressió que volien deixar-la morir a les meves mans", afirma. I relata que ho va intentar una primera vegada per carnestoltes, "però la dona de l'Ullastre era a casa" i va "desistir". En la mateixa entrevista al diari Ara, Comas assegura que quan el van detenir, va explicar la seva versió, però mai no van preguntar-li "si hi havia algú altre implicat en el cas".