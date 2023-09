Cristina va desaparèixer el 5 de novembre de 2013 i justament, dos anys després, algú, misteriosament, va obrir un compte corrent amb el seu nom. Aquest compte ha estat actiu fins aquest mateix any, 2023. Les joves necessitaven fer unes gestions per una herència i van haver d'anar a la policia per demanar un informe assegurant que, la seva mare estava desapareguda o que constes com a morta, ja que si no, no podrien fer les gestions. I 10 anys després sense cap pista, era el més lògic! Però, allà mateix, el jutge les va informar que hi havia un compte corrent des del 2015 a nom de Cristina Garcia, la qual estava cobrant una subvenció, a part d'haver-hi altres moviments d'entrades i sortides de diners.

Alba i Clara tenien 9 i 7 anys quan va desaparèixer la seva mare. El dia abans es van quedar a dormir a casa els seus avis, els sogres de Cristina, però no perquè Cristina volgués, sinó perquè segons la seva sogra ja era hora de dormir i ara no eren hores per emportar-se-les. Van discutir, però van quedar que ella, l'endemà les recolliria a la sortida de l'escola, però Cristina, mai va passar a buscar-les.

La investigació es va obrir molt tard, van fer diverses hipòtesis, però el cas el van deixar abandonat ràpidament, segons les declaracions d'Alba, la filla gran de Cristina

La història de Cristina

Cristina Garcia, 34 anys i 2 filles. Viu a Gandia, València, i en el moment de la desaparició està vivint una situació complicada, porta una setmana de baixa per depressió, ja que el seu pare havia mort recentment i ella no ho estava duent gens bé. Cristina estava medicada per aquesta davallada momentània i l'última persona de la família que la va veure va ser la seva sogra, el dia 4 de novembre de 2013. Aquell dia, Cristina i la seva sogra discutien per les nenes, ella se les volia emportar a casa i l'àvia de les nenes li va dir que ja era tard; que les recullis l'endemà a la sortida de l'escola, però aquest moment no va arribar.

La policia va fer dues hipòtesis, que marxés per voluntat pròpia o que li hagués passat quelcom. Sobre aquella nit uns testimonis van declarar que havia entrat en un bar i que hi havia un grup de romanesos i un búlgar, però directament, es va descartar la possibilitat que li haguessin fet quelcom. Tota la família tenia clar que ella no havia marxat per voluntat pròpia, alguna cosa li havia passat.

Les declaracions dels testimonis eren incompletes, amb les mateixes hores a llocs diferents, res tenia sentit i, per això, el cas és va deixar apartat

Així doncs, Cristina està viva o li han suplantat la identitat?

Cristina va desaparèixer amb el DNI, per això les dues joves estan considerant diverses hipòtesis, però veuen que la policia no fa res el respecte i estan molt indignades. És com si el cas de la seva mare no importés. Si haguessin fet la seva feina, potser dos anys després l'haguessin trobat, segons Alba.

Les joves han intentat contactar amb l'entitat bancària, però per protecció de dades no els hi han facilitat res. Han fet el mateix amb l'administració pública i s'han trobat amb la mateixa resposta.

Esperem que les dues joves trobin una resposta conjunta amb la policia i no perdre l'esperança de poder-se tornar a trobar amb la seva mare o poder acabar amb qui ha suplantat la identitat d'aquesta. El cas s'aconseguirà reobrir?