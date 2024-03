L'empresari de Manzanares assassinat i llançat a un pou va poder ser drogat "com a mètode de submissió"

"Tipus de mort: indeterminada. Etiologia: indeterminada". L'informe definitiu de l'autòpsia practicada a Juan Miguel Isla, l'empresari de Manzanares (Ciudad Real) assassinat presumptament el juliol de 2022 per Antonio Caba, l'home que l'estava ajudant a vendre una finca valorada en més de mig milió d'euros, no aclareix com va morir, segons ha pogut saber CAS OBERT.

L'informe de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Ciudad Real, al qual ha accedit aquest mitjà, conclou que "la causa immediata de la mort no ha pogut ser determinada amb exactitud", a causa del mal estat del cadàver, que va estar vuit mesos a l'interior d'un pou, en la finca de Valdepeñas on el seu presumpte assassí i el company d'aquest, Gaspar Rivera, a la presó acusats del crim, el van llançar i van mantenir ocult mentre la seva família i la Guàrdia Civil el buscaven.

La metge forense que ho signa afegeix que "l'etiologia metge-legal no ha pogut establir-se només amb les dades obtingudes de la realització de l'autòpsia, si bé és altament probable que es tracti d'una mort violenta de naturalesa homicida", i apunta a dues hipòtesis.

Els forenses han trobat en el cos de la víctima un antidepressiu que ell no tenia prescrit: "No pot descartar-se que (els assassins) ho utilitzessin com a mètode de submissió per a, posteriorment, aplicar-li altres mecanismes violents"

Fractura nasal i cervical

La primera és que a Juan Miguel Isla el matessin a cops: i sofrís un traumatisme cranioencefàlic sever, amb destrucció de centres vitals cerebrals, fractura nasal i d'apòfisis odontoides, i hemorràgia cerebral subsegüent". L'autòpsia ha revelat que Isla tenia fractures en el nas i en l'apòfisi odontoides de la 2a vèrtebra cervical. D'acord amb aquesta opció, "la fractura nasal hauria estat provocada per un impacte de tal energia que va ocasionar la fractura" d'aquesta zona", segons afirma la perit.

"I de la mateixa forma que es va produir el desplaçament del crani, també es desplaça en aquesta mena d'impactes d'alta energia l'encèfal dins de la cavitat cranial, podent provocar, aquest moviment de vaivé de l'encèfal, una hemorràgia mortal, directa a la regió frontal, per contraatac a la regió occipital o en totes dues localitzacions, per un mecanisme combinat, si bé aquest extrem no ha pogut ser plenament confirmat", afegeix.

"Atordiment de la víctima"

A més, en l'informe definitiu de l'autòpsia "no s'ha pogut descartar, donat l'estat de la pell del cadàver, l'existència de traumatismes de menor entitat com a contusions que, si bé no van causar lesions mortals, sí que podien haver produït l'atordiment de la víctima, per a portar posteriorment sobre ella altres accions, que conduïssin finalment a la seva mort".

La segona hipòtesi que planteja la doctora és que l'empresari morís dessagnat a conseqüència d'una ferida d'arma blanca que el cadàver tenia en l'engonal esquerre, que va poder provocar-li una "hemorràgia en l'artèria o femoral".

Antonio Caba, un dels empresonats pel crim, tenia armes i munició a la seva casa / Cas Obert

El cos de l'empresari no presenta altres ferides per arma blanca. Els forenses tampoc han trobat lesions compatibles amb armes de foc, ni en l'examen extern ni en l'intern, on es va apreciar que tots els òrgans interns, si bé estaven intensament degradats per efecte de la putrefacció, no presentaven lesions compatibles amb el pas d'un projectil.

Sense lesions per arma de foc

En aquest sentit, per a major seguretat, els perits van fer radiografies al cos i també li van practicar una avançada prova coneguda com 'bodyTAC', que consisteix a realitzar una prova tridimensional de l'esquelet, però "en totes dues proves es va descartar la presència de cossos estranys metàl·lics (projectils) a l'interior del cadàver". També han analitzat la roba que Isla portava posada, amb l'objectiu de detectar algun orifici o possibles residus de tret en les peces, amb resultat negatiu.

L'autòpsia també descarta que l'empresari fos escanyat. Segons l'informe forense, "l'os hioide estava intacte, sense fractura de les seves astes, que són sovint fracturades en l'estrangulació a llaç o amb les mans. A la pell i el teixit cel·lular subcutani del coll, tampoc es van apreciar lesions compatibles amb aquest mecanisme".

Gaspar Rivera i Antonio Caba, els dos acusats dels crims de Manzanares, en una imatge del sumari / Cas Obert

El que sí ha pogut confirmar l'estudi forense és que Isla va morir "en dates pròximes al dia que va desaparèixer", el 22 de juliol de 2022, i que quan els seus assassins van tirar el seu cos al pou, embolicat en una manta i una lona, estava ja sense vida.

L'autòpsia ha descobert una dada reveladora, desconegut fins ara en el procediment: l'empresari va poder ser víctima de submissió química abans que el matessin, els autors del crim van poder subministrar-li una substància per a doblegar la seva força per a després "aplicar-li altres mecanismes violents". Segons l'informe, "els resultats obtinguts en l'anàlisi toxicològica són compatibles amb el consum de venlafaxina i del seu metabòlit, desmetilvenlafaxina".

Es tracta d'un fàrmac antidepressiu que no és present en el cadàver d'Isla "en rang mortal, si bé no pot descartar-se que s'utilitzés com a mètode de submissió, per a, posteriorment, aplicar altres mecanismes violents". La doctora afegeix en el seu informe que "s'ha pogut comprovar, segons els informes mèdics consultats, que la víctima no tenia prescrit aquest fàrmac, ni en el circuit públic ni en el privat".