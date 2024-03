Denuncien a dos piròmans que van difondre per xarxes socials com iniciaven 8 incendis a l'Alt Penedès

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Vilafranca del Penedès van denunciar a dos homes de 18 i 21 anys per provocar 8 incendis en terrenys industrials i agrícoles entre maig i setembre de l'any passat, en plena època estival. Els focs van tenir lloc en zones d'Avinyonet del Penedès, La Granada, Olèrdola i Vilafranca del Penedès. Els Agents Rurals van concloure que els incendis eren intencionats i juntament amb els Mossos van buscar als responsables.

Els incendis seguien el mateix patró: s'iniciaven al costat de camins asfaltats amb bons accessos des de carreteres, eren de petites dimensions i en llocs on hi havia poca vegetació a cremar o envoltada de cultius. Gràcies a les imatges gravades per les càmeres de seguretat i a la informació facilitada pels testimonis, els agents van aconseguir identificar als dos presumptes autors.

Un d'ells era menor d'edat en el moment dels fets i l'altre va arribar a pujar vídeos a les xarxes socials del moment en què iniciaven algun dels focs. En viure prop de les zones en les quals es van provocar els incendis les imatges de seguretat d'edificis i empreses els van captar.

Els agents van prendre declaració com investigats als dos sospitosos i l'atestat policial es va enviar a la Fiscalia de Menors i al jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès.