Arriba una nova manera més exigent de comprar

El nostre dia a dia està marcat per la manca de temps i la presència de la tecnologia en tots els àmbits de les nostres vides. El temps i la tecnologia s'han convertit en factors claus, els nostres hàbits de consum han canviat en els últims anys, som més reflexius i menys impulsius, ens agrada disposar de més canals i avenços tecnològics, estar informats i tenir una àmplia oferta d'allò que volem.

En aquesta nova manera de percebre la realitat també ha canviat la manera com interactuem davant l'adquisició de qualsevol mena de servei o producte. Han sorgit perfils molt variats de consumidors, molts dels quals interactuen amb plataformes digitals d'última generació. En aquest sentit, la compra online cada vegada guanya més adeptes. Segueix havent-hi, però, un segment molt ampli de consumidors que consideren que la interacció cara a cara els ofereix una experiència més gratificant. I de fet els experts consideren que la botiga física no desapareixerà.

És per això que les empreses, davant d'aquest repte tecnològic i també social han de donar resposta a les múltiples demandes que se'ls presenten, i que previsiblement seguiran sorgint durant els propers anys.

El customer journey

Davant d'aquest escenari, moltes companyies han adaptat els seus models de negoci amb una fusió de tots els seus canals digitals i off-line, creant una omnicanalitat. L'objectiu és guiar al client amb el seu customer journey, és a dir, amb el seu procés de compra. Amb això, s'aconsegueix una experiència de compra de 365 graus que permet satisfer les demandes dels diversos perfils de client existents al mercat. Durant els darrers anys, empreses com MediaMarkt Girona han redirigit el seu model de negoci i l'han situat al centre de la seva estratègia.

De fet, quan MediaMarkt va arribar a Girona al 2001, el seu objectiu era apropar la tecnologia a tothom, oferint el millor assortiment de productes als millors preus. Ara, l'empresa líder en distribució d'electrònica de consum fa un pas més i introdueix al client en el món digital, de tal manera que es converteix en el seu soci i l'ajuda d'aquesta manera a treure el màxim partit de la tecnologia.

Així, MediaMarkt ha integrat tots els seus canals de venda, l'online i la botiga, en un model omnicanal, on a la venda de productes d'electrònica de consum s'afegeix una àmplia oferta de serveis i solucions personalitzades que pretenen millorar l'experiència de compra i precisament cobrir aquestes noves necessitats amb un coustomer journey complet.

MediaMarkt Girona funciona com un fulfillment centre on es poden recollir les compres realitzades a la web en tan sols 30 minuts. La recollida es realitza de forma molt ràpida a la zona de Pick-Up situada al lateral de la botiga.

Els clients de MediaMarkt Girona també disposen de múltiples opcions de lliuraments a domicili adaptades a les necessitats dels seus clients.

Destaca especialment el nou servei d'entrega a domicili en horaris especials, pensat per a aquelles persones que passen tot el dia fora de casa i necessiten tenir la seva comanda en el moment just. Així, el lliurament es pot organitzar a primera hora del matí, de 7 a 9, o bé al vespre, de 20.30h a 23.00h.

Però hi ha més possibilitats adaptades a diferents necessitats. Si es tracta de productes de petites i mitjanes dimensions, a més del lliurament estàndard en 24/48 hores, els clients poden optar pel servei immediat en 2 hores o bé per l'enviament a domicili en la franja horària desitjada. Si és un producte de grans dimensions o grans electrodomèstics, hi ha múltiples opcions de lliurament que inclouen la retirada de l'aparell antic i, fins i tot, la posada en marxa del nou.