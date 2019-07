Així serà el nou WhatsApp: bloqueig per emprempta, mode obscur i multiplataforma

Així serà el nou WhatsApp: bloqueig per emprempta, mode obscur i multiplataforma

Whatsapp arriba aquest setembre amb una nova versió que inclourà moltes novetats. La nova actualització portarà noves funcionalitats, algunes disponibles per a mòbils amb iOS 13, i d'altres adaptables a qualsevol dispositiu.

Una de les grans novetats és un bloqueig per empremta que augmentarà la seguretat a l'hora d'impedir a altres usuaris accedeixin a les nostres converses.

També s'ha previst un "mode obscur", semblant al que ofereix Twitter i que permet llegir amb més facilitat a la nit; la pantalla es farà fosc i les lletres apareixeran en blanc. Segons WEBetainfo, aquesta opció es llançarà per a mòbils amb sistema operatiu iOS 13, encara que és d'esperar que en el futur arribi a dispositius Android.

Una de les opcions més esperades, és el mode multiplataforma, que permetrà gaudir de Whatsapp en diferents dispositius mòbils. Fins ara, per exemple, per utilitzar l'aplicació en una tablet, abans havies de desinstal·lar la del mòbil. Ara ja no serà necessari.

També es contempla la incorporació "stickers animats" semblants als de l'app Line, i l'opció de compartir contactes mitjançant codis QR i els estats de Whatsapp a Facebook.