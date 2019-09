«Planet Zoo», un joc per dirigir completament un zoològic

Podria ser que elevar i mantenir un Zoo, després d'haver construït un parc per dinosaures (Jurassic World Evolution), o un de atraccions (Planet Coaster), pugui resultar avorrit a simple vista, però potser estaríem prejutjant massa ràpid. Hem pogut provar durant més de 30 minuts la primera versió jugable que es va presentar aquest any de 'Planet Zoo' en un esdeveniment públic, i no podíem esperar per explicar-vos les nostres sensacions.

Per començar, 'Planet Zoo' és més semblant a Planet Coaster que qualsevol altre joc, i això queda patent des de l'inici amb l'aclaparador nombre d'opcions, o almenys aquesta impressió ofereix durant la primera mitja hora. Podem triar detalls amb una precisió gairebé ridícula. Els animals tenen un gran nivell de detall: des de les textures, fins a les animacions, passant per la intel·ligència artificial i el comportament amb relació a l'entorn. Podrem influir sobre ells amb centenars d'opcions relacionades amb la seva estada i hàbits, però no controlar-los.

El gènere de joc es podria etiquetar dins de la gestió supervitaminada, satisfeta de opcions, materials, vegetals, de personal. A primera vista pot resultar esgotador, inabastable, però resulta intuïtiu, arrenca a poc a poc i ens permet conèixer els aspectes bàsics per anar aprofundint en les seves opcions. La sensació de jugar a 'Planet Zoo' és la de crear, la de prendre decisions constants i avançar en el sentit que volem sempre sota el nostre control, excepte quan la cosa es descontrola, que serà més habitual del que esperem.

'Planet Zoo' aprofita l'experiència de Frontier Developments, i es percep tant la mà del desenvolupador, com els milions d'hores de joc de la comunitat, que no ha parat de contribuir a títols com 'Planet Coaster' o 'Jurassic World Evolution' . Es nota. El joc és més divertit que 'Planet Coaster', i més complet que 'Jurassic World Evolution'. Potser menys espectacular, però no trobem a faltar en cap moment un dinosaure, tot el contrari. A 'Planet Zoo' gaudeixes de la diversitat.

Els dinosaures no tenien comportaments molt diferents, llevat dels carnívors, però si barreges cocodrils, amb rinoceronts indis, mandrils, antílops, tapirs, elefants indis, óssos bruns, taràntules, escorpins, o amb escolopendras gegants, la cosa canvia. Hi ha un univers diferent a cada metre a 'Planet Zoo' i això ens obliga a pensar diferent. En resum, el que ja podeu imaginar-vos: un videojoc diferent, divertit, complet i innovador, però amb un aire clàssic alhora. Possiblement ocuparà un dels llocs destacats dins del seu gènere. Possiblement, només el temps ho dirà.