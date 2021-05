Google ha fet realitat la versió per a dispositius comercials del sistema operatiu Fuchsia OS, en el qual porta treballant des de fa cinc anys, i que finalment comença a llançar-se per a les pantalles intel·ligents Nest Hub de primera generació.

Des d'aquest dimarts, la companyia nord-americana ha començat a distribuir una actualització de 'software' per als Nest Hub de primera generació (2018) que farà que el dispositiu comenci a funcionar amb el sistema Fuchsia, segons ha confirmat Google al portal 9to5Google.

El canvi no significa modificacions en les funcionalitats de la pantalla intel·ligent de l'ecosistema de Google Nest, però suposarà passar del sistema que usava fins ara, Cast US, basat en Linux, a Fuchsia OS, sent així el primer dispositiu que l'utilitza.

La integració de Fuchsia OS sense modificar el funcionament de Nest Hub és possible gràcies a l'ús de Flutter, un llenguatge dissenyat per permetre l'ús d'aplicacions de diferents plataformes, inclòs el nou sistema de Google.

Google va començar els treballs de desenvolupament de Fuchsia OS l'any 2016, un sistema operatiu que utilitza el kernel de desenvolupament Zircon, de desenvolupament propi, en lloc de Linux -com Android-, i que podrà executar aplicacions d'Android.

L'any passat el desenvolupament de Fuchsia es va accelerar i la companyia el va certificar per a l'ús de Bluetooth i, el mes de desembre, aquest projecte de sistema operatiu de codi obert es va obrir a les contribucions del públic, amb la finalitat de motivar la discussió i la identificació de problemes abans del seu llançament.