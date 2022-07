El màxim responsable <strong>d’Instagram</strong>, Adam Mosseri, va anunciar que la xarxa social estava experimentant amb una sèrie de característiques per <strong>assemblar-se més a TikTok</strong>: reproduir més vídeos a pantalla completa (com ho fa l’aplicació xinesa) i que apareguin més recomanacions de persones que no segueixes. Però ha frenat aquests canvis.

👋🏼 There’s a lot happening on Instagram right now.



I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience.



Please let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/x1If5qrCyS — Adam Mosseri (@mosseri) 26 de julio de 2022

La resposta del públic no va trigar a arribar, i és que sembla que no van agradar gaire aquestes idees. Entre els que «van protestar»: les <strong>germanes Kardashian</strong>, Kim i Kylie. Totes dues van utilitzar ‘stories’ per demanar que Instagram torni a ser Instagram, fent-se ressò de la <strong>campanya</strong> iniciada a <strong>Change.org</strong> per la fotògrafa Tati Bruening. L’eslògan en anglès, ‘Make Instagram Instagram again’, recorda molt el que va utilitzar Donald Trump durant la campanya electoral de les presidencials el 2016 (‘Make America great again’).

No és permanent

Pocs dies després que saltés la notícia, Mosseri ha concedit una <strong>entrevista </strong>a Casey Newton de ‘<strong>Plataformer</strong>’ per comunicar que posen en pausa aquests canvis, tot i que no de forma permanent. Segons explica, els usuaris que han provat les noves funcions no han quedat satisfets amb el contingut que mostra l’algoritme. En la conversa amb Newton, Mosseri diu que està content d’haver pres un risc, però també que «necessitem fer un gran pas cap enrere i reagrupar-nos». «Si no fallem de tant en tant és que no estem pensant de manera astuta ni prou en gran», va acotar.

Això sí, com va explicar Mark Zuckerberg, CEO de Meta, empresa propietària d’Instagram, en l’últim quadrimestre ha crescut un 30% el temps de visualització dels reels, una cosa que suggereix que realment hi ha demanda d’aquest format (vídeos curts de perfils a qui no has fet ‘follow’).

No als amics al ‘feed’

Una altra preocupació de la gent és la poca presència de ‘posts’ dels amics a la pàgina principal. El cap de la plataforma va respondre a Twitter a això, assegurant que sembla que la millor manera d’«estar en contacte» amb els amics i la família és en altres parts d’Instagram que no siguin el ‘feed’ (com les ‘stories’ o ‘DM’).

One thing I hear a lot is people asking to see more friend content in Feed. I'd love for there to be more friend content in feed, but all the growth in photos and videos from friends has been in stories and in DMs. — Adam Mosseri (@mosseri) 26 de julio de 2022

A tota aquesta polèmica, s’hi suma que Meta va anunciar dimecres un <strong>descens </strong>de <strong>l’1% </strong>dels seus <strong>ingressos</strong>, una cosa que passa per primera vegada des de la seva sortida a borsa el 2012. Mark Zuckerberg ha reconegut: «Sembla que hem entrat en una recessió econòmica que tindrà un ampli impacte en el negoci de la publicitat digital». A més, la nova política de privacitat dels iPhone, que permet als propietaris demanar a les aplicacions que no rastregin la seva activitat, ha fet que els anuncis siguin menys efectius.