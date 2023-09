La xarxa social X (abans Twitter), la setmana passada, va anunciar que els subscriptors de pagament prèmium podran amagar els seus "m'agrada", un canvi que se suma així a la llarga llista de modificacions que el magnat Elon Musk ha fet a la plataforma des que la va comprar l'any passat.

"Manté privats els "m'agrada" picants, ocultant la teva pestanya m'agrada", va anotar la companyia en una publicació a la xarxa

Els que paguen 8 dòlars mensuals (uns 7,51 euros) per tenir un compte prèmium, a més, ja tenen avantatges com tenir una verificació blava al seu perfil i la possibilitat de publicar textos més llargs.

El canvi més radical que ha fet Musk aquest any ha estat canviar el nom -de Twitter a X- i el logotip -de l'icònic ocell a una X-.

La xarxa social ha estat criticada per organitzacions com el Centre per Contrarestar l'Odi Digital (CCDH), la Lliga Antidifamació (ADL) i l'Aliança de Gais i Lesbianes contra la difamació (Glaad) per ser una plataforma on s'ha incrementat l'odi i l'assetjament.