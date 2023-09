Ha estat sens dubte una de les novetats més comentades del nou 'EA Sports FC 24', el 'FIFA' de tota la vida, que des d'aquest moment permet jugar a 'Ultimate Team' amb homes i dones al mateix equip. Una novetat que ha suscitat una infinitat de comentaris de tota mena entre els aficionats del joc i, també, entre els creadors de contingut que basen el contingut en el popular videojoc d''EA Sports'.

Val a dir que, evidentment, no tots han estat comentaris fora de to. Alguns s'ho han pres amb humor o simplement no han donat importància que a partir d'ara puguin compartir equip jugadors actuals, jugadors d'esdeveniment amb estadístiques irreals, jugadors ja morts i jugadores de futbol.

Hi ha altres que, pel que sigui, en aquest còctel que comentem només els sembla estrany que juguin dones al seu equip protagonitzant reaccions i comentaris absolutament lamentables, i més tenint en compte el gran nombre de seguidors joves que atresoren les seves comunitats.

Un dels que ha exhibit el seu masclisme amb menys complexos ha estat el streamer americà IShowSpeed que ja va ser bloquejat a Twitch el 2021 per "intimidació i violència sexual" cap a la tiktoker Ash Kash en un directe i que ara segueix la seva carrera a YouTube amb milions de seguidors.

Entre els comentaris dels fans del joc que es poden llegir per xarxes sobre la decisió d''EA Sports', n'hi ha alguns que fan por i vergonya perquè diuen barbaritats de l'estil "L'únic que reacciona de debò és l'anglès. No té un país preocupat per un petonet" (Jenni Hermoso) o "les dones poden practicar qualsevol esport, però no poden pretendre que algú les vagi a veure”.

A més, també hi ha afirmacions que, són expressades des de perfils de gent molt jove i que reivindiquen una vegada més el treball social que estan duent a terme jugadores com les de la Selecció en les darreres setmanes.