La xarxa X torna a funcionar després que hagi caigut de forma global a primera hora del matí. Durant l'estona que ha deixat de funcionar correctament, prop d'una hora, no era possible per als usuaris veure publicacions dels comptes que seguia, ni tampoc les pròpies. En accedir a la xarxa, a l'usuari li apareixia un missatge com si es tractés d'un tuitaire nou: "Et donem la benvinguda a la cronologia. Ara és buida, però aviat s'omplirà; comença a seguir altres persones i hi veuràs les seves publicacions". En clicar la llista de comptes que se seguien tampoc no es podien veure publicacions, sinó que la xarxa es limitava a suggerir el seguiment de diversos comptes.