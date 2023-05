Riuades de gent entraran al barri vell de Girona durant els dies de l’exposició de flors. L’afluència de visitants és cada vegada més gran i en algunes ocasions alguns punts del nucli antic s’han vist desbordats. Per aquest motiu, cal garantir la seguretat de les persones. Tot i que actualment no són vigents mesures de distanciament social per la pandèmia es mantenen algunes mesures per facilitar l’accés als diferents punts de la mostra floral.

Des de l’organització s’ha informat per exemple que es continua apostat per un circuit per facilitar que tothom pugui fer un recorregut amb garanties i intentant sempre evitar aglomeracions. Hi haurà un circuit tancat del Barri Vell amb punts d’entrada i de sortida per tal de garantir una bona fluïdesa.

Punts d’entrada

Concretament, hi haurà 5 punts d’entrada situats a la pujada de Sant Feliu, pujada del Rei Martí, plaça dels Jurats, carrer de Sant Cristòfor i plaça de Sant Domènec i també 5 de sortida a la pujada de Sant Feliu, carrer de la Força, plaça dels Jurats, plaça de Sant Domènec i carrer de Sant Cristòfor. D’aquesta manera, els visitants podran seguir les indicacions per anar passant pels diferents punts d’interès de la mostra floral.

Els horaris d’obertura dels espais seran de les 10 del matí a les 10 de la nit. Els dissabtes 13 i 20 de maig i el dimecres 17 de maig els projectes es podran visitar fins a la mitjanit. Aquests dies la visita nocturna és també una activitat que es complementa amb altres actes i que donen un gran dinamisme i participació a l’exposició.

Però l’exposició de flors no es concentra únicament en l’àmbit del barri vell i la Girona monumental. Des de fa uns anys enrere, alguns barris de la ciutat també se sumen i col·laboren en la iniciativa. Es tracta de buscar la màxima implicació ciutadana. En aquest sentit, Temps de Flors arribarà a tretze barris: Barri Vell, Can Gibert del Pla, Carme, Devesa, Eixample, Les Pedreres, Mercadal, Montilivi, Palau-sacosta, Santa Eugènia, Sant Narcís, Taialà i Vall de Sant Daniel. Es proposen tres itineraris per poder veure els diferents projectes repartits per la ciutat, uns recorreguts a través dels principals eixos comercials i de les zones verdes urbanes i periurbanes del municipi. A més, també hi haurà dos recorreguts accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Des de l’Ajuntament s’ha volgut destacar també la implicació de la societat gironina a la mostra. «Girona, Temps de Flors s’organitza amb la participació de la societat gironina. El treball col·laboratiu i l’esforç desinteressat de centenars de persones voluntàries fan possible la mostra floral» que compta també amb la implicació directa de les associacions que l’organitzen des dels seus inicis (Associació Amics de la Girona Antiga i Associació Amics de les Flors de Girona) i el suport de l’Ajuntament.