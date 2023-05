Flors fins i tot als aparadors comercials. Aquest és també l’esperit i la demostració de la implicació del sector comercial de la ciutat en Temps de Flors. Per aquest motiu, aquest any fins a 39 establiments comercials prenen part al Concurs d’Aparadorisme i Decoració Interior. Durant uns dies, els participants lluiran muntatges florals a l’exterior dels seus establiments.

Aquest any prenen part a la iniciativa els següents comerços, establiments i empreses gironines: Abacus Girona Centre, A Granel, Almacenes Julian Sánchez, Aparcament subterrani Vista Alegre, Ayuso, Biels, Carns Pere Rigau, Casasol By Knitting Girona, Cottet, Culinarium, EIS Formació i Gestió S.L., El Petit Obrador, Espai i Viure, Espai Social de Girona, Estanc Ciutadans, Farmàcia Nebot, Flors Jumel, Giralt, Guitare, Inter 4, Kisat’s sabateries infantils, LAB Los Angeles Barcelona, Lola Casademunt, Manicura 24, Onix Casual, Pastisseria Noguera, Perfumeria Xaloc, Perruqueria Asun, Recorda-te’n, Regals Roura, Residència i Centre Dia Sanitats Girona, Ribes, Safire Real Estate, Selva Life Coffe & Brunch, Somnis Girona, Unaunica, Unitex Urban Girona, Vestuari i Protecció Industrial Arnal i Zeppelin Un món de jocs. Tots ells presenten aquests dies una decoració especial ambientada i inspirada en el món floral.

L’any passat el primer premi del concurs va ser per la botiga de la firma gironina de calçat artesanal Toni Pons per la decoració que va fer a la botiga del carrer Santa Clara. El segon premi va ser per a la també empresa gironina Biels que, des de 2021, disposa d’una botiga al carrer Migdia. A més, van crear un perfum exclusiu per a l’ocasió amb el nom de Temps de Flors, El tercer lloc va ser per a la Pastisseria Noguera.

El jurat també va atorgar accèssits als establiments: Farmàcia Nebot, UnaaUnica i la Residència i Centre de Dia Sanitats Gerunda. El premi popular va ser pel showroom Bulthaup.

D’altra banda, una altra activitat relacionada amb les flors és la campanya que porta per títol Girona, mots i flors. Es tracta d’una iniciativa del Servei Local de Català de Girona i l’Ajuntament «per fer presents la llengua i les flors a la ciutat durant més de tres setmanes: de Sant Jordi al Temps de Flors», segons fonts municipals. Aquest any se celebra la novena edició, que estarà en marxa fins al 21 de maig i es presenta en dos formats: per una banda, en cartells, que es distribueixen en establiments comercials de diversos barris de la ciutat (Barri Vell, Mercadal, Eixample, zona del Mercat del Lleó, Vistalegre i part de la Devesa, Sant Narcís i Fontajau) i en diversos equipaments municipals com ara biblioteques i centres cívics i, per altre, en els punts de llibre, que es poden trobar a les biblioteques.