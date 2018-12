«Soc una ferma partidària del viu i deixa viure»

Khaoaula Boumaaza té 20 anys i 50.000 seguidors a Instagram, on és coneguda com Absolutely Khaoula. Estudiant de Publicitat i Relacions Públiques a la UdG, ha guanyat recentment el guardó e-tech com a millor «influencer» de Girona.



M'agrada, això de ser instagramer. Un s'hi guanya la vida?

No sempre, això depèn de la intenció amb què cadascú estigui a les xarxes. Jo, per exemple, hi soc present per mostrar la meva creativitat i els vincles que tinc amb el meu entorn.

Però vostè se l'hi guanya?

No del tot. Però gràcies a Instagram he trobat altres feines que m'ajuden a arribar a final de mes. Em dedico a la creació de continguts, tant per a negocis locals com internacionals, i donar a conèixer la meva feina a Instagram m'ha obert portes. Vol dir que la meva feina està valorada.

Els profans –com jo– es pensen que Instagram és fer-se una foto, penjar-la i llestos. Pot ampliar-ho?

Instagram és una plataforma que té molts usos. El que hi fan els influencers és compartir-hi el seu estil de vida, des de la vessant que sigui –esports, cuina, moda...–i després cada usuari els segueix si vol.

I vostè és una gran influencer. Ve a ser el que abans se'n deia un gurú?

Un què?

Un líder a qui els seguidors obeeixen incondicionalment.

Ui, amb la quantitat d' instagramers que hi ha, la influència perd intensitat. Pot ser que algunes opinions o actituds meves agradin, però no crec que tingui influència directa. Tinc 50.000 seguidors, hi ha gent que en té molts més.

O sigui, que el que diu no va obligatòriament a missa?

No hi va, no. Jo sé el que comparteixo a Instagram, però no ho faig per influir en ningú. Que cadascú faci el que vulgui, mentre no perjudiqui els altres. Soc ferma partidària del viu i deixa viure.

Com es va adonar que les seves opinions influïen?

No te n'adones fins que un dia veus que el que opines causa cert impacte. I llavors sents una enorme responsabilitat. M'han escrit noies per dir-me que es veuen reflectides en el que dic, per tant, intento sempre aportar valors positius.

Fa vertigen aquesta responsabilitat?

Sí, perquè fa la sensació que tothom et mira amb lupa.

Observo que quasi sempre surt Girona, a les seves fotos.

Perquè em sento molt privilegiada de viure-hi, i crec que el món ha de saber com és aquesta ciutat. Tinc amics que viuen a Barcelona, ben a prop, i no s'acaben de decidir a visitar a Girona, ja els dic que al pot petit hi ha la bona confitura. Girona m'ha acollit molt bé, i miro de retornar-ho.

Vostè és d'origen marroquí.

Vaig néixer al Marroc, vaig arribar aquí als tres anys.

No ha tingut problemes religiosos, familiars o socials, pel fet de dedicar-se a penjar les seves fotos a les xarxes?

Primer hi havia prejudicis per part de la comunitat, pel fet que una dona exposés en públic les seves fotos. Però amb el temps han vist que és positiu. Espero no ser l'única, que aviat n'hi hagi d'altres, i puguem fer un canvi, tant de percepció com a escala social.