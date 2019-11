Figalli: «Com més avancen les matemàtiques, més tecnologia»

Doctor «honoris causa». El matemàtic italià Alessio Figalli va ser investit doctor «honoris causa» a la UPC, on va dir que l'avanç de les matemàtiques «és vital» per al desenvolupament d'altres ciències.

El matemàtic italià Alessio Figalli va advertir ahir que «com més avança la societat, més necessiten avançar les matemàtiques», i a l'inrevés, va precisar, «com més avancen les matemàtiques, més tecnologia» es pot desenvolupar.



Figalli, professor de l'Escola Politècnica Federal (Eth) de Zuric i un dels matemàtics internacionals més rellevants en l'actualitat, ho va assegurar en l'acte en què va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).



«L'avanç de les matemàtiques és vital per al desenvolupament d'altres ciències i de la tecnologia en la nostra societat. Així doncs, avui [ahir per al lector] no només celebrem la meva investigació o el meu honoris causa; per a mi, avui celebrem el món de les matemàtiques», va afirmar el matemàtic, medalla Fields 2018, considerada com el premi Nobel de les matemàtiques, per les seves contribucions a la teoria del transport òptim.



Figalli va dir que «les matemàtiques són un matèria dinàmica que tenen moltíssimes aplicacions en la vida quotidiana». «Hi ha matemàtiques a tot arreu, en tota la tecnologia que utilitzem, en totes les eines que tenim: els dispositius d'enregistrament, els ordinadors, la intel·ligència artificial, la criptografia... I la llista continua», va afegir Figalli.



Amb aquest doctorat honoris causa, Alessio Figalli (Roma, 1984) es va convertir en el tercer matemàtic que rep aquest reconeixement de la UPC i en el més jove fins ara que l'obté. Figalli va destacar l'estreta relació que l'uneix amb la UPC i va expressar el seu especial agraïment al professor de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) i de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i investigador de l'institut català de investigació ICREA Xavier Cabré.



De Pisa a Austin



Aquest professor el va assessorar quan elaborava el seu treball de fi de grau de Matemàtiques a l'Escola Normal Superior de Pisa (Itàlia), i, més endavant, el va animar a traslladar-se a la Universitat de Texas, a Austin (Estats Units), «cosa que va resultar fonamental» per a la seva investigació i la seva carrera, va recordar.



Cabré, que va exercir de padrí i va llegir els mèrits del científic italià, va subratllar l'estreta relació de col·laboració i amistat que l'uneix amb el matemàtic italià. «Fer matemàtiques amb ell és un plaer, no pares d'aprendre i aprendre», va assegurar Cabré, qui també va destacar que l'italià «té totes les aptituds que necessita un matemàtic: curiositat, profunditat, sentit de la bellesa, habilitats tècniques, ambició, optimisme i constància», a la vegada que és «una persona molt senzilla, agradable, amable i transparent».