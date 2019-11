«Si de músic guanyo la meitat que d'enginyer, seré músic»

Enginyer de professió, Abel Munné té intenció de dedicar-se a la música professionalment. Acaba de treure el seu primer disc, «Tots 2 junts»



Què són per a vostè els matins, ja que els dedica una cançó?

Els matins representen per a mi un moment dual. Hi ha la part positiva de començar un nou dia, i hi ha la part negativa de la mandra, que jo soc força dormilega. Llevar-se a les sis costa, és criminal. Però després aprofites el dia.

A les sis? Vostè és cantant o pagès?

Gairebé faig horari de pagès, vaig a dormir aviat i em llevo aviat. I això que la vida de músic seria llevar-se al migdia i anar a dormir de matinada. El que passa és que jo estic començant i faig diverses coses alhora: a més de fer música, treballo d'enginyer en una empresa i a la tarda dono classes particulars.

No li deien, a casa, que oblidés la música i treballés d'enginyer?

Sí, però la situació es va tornar incontenible. Mentre estudiava, tenia la música com a hobby, però... la cabra siempre tira al monte. Si puc guanyar la meitat essent músic que essent enginyer, seré músic.

Segur?

Segur. Perquè em llevo content, amb ganes de fer coses. La música em mou.

Un tema es diu «Somiatruites». Vostè ho és?

Soc un somiatruites, per això soc músic (riu). La vida és molt curta, és important que facis el que t'agrada.

«Somiatruites» és una paraula molt catalana. Potser perquè els catalans ho som molt?

N'hi ha que no ho són. A mi sempre m'ha agradat ser-ho una mica.

Li ho deia perquè en els moments actuals sembla que Catalunya sigui somiatruites.

Si es refereix al tema polític, potser una mica. És un tema complicat, hi ha gent que està molt enfadada. Sap què passa? A tots ens agrada que ens tractin bé.

Un tema es diu «Home», llar en anglès. I un altre, «Dona», del verb donar. Homes i dones es poden entendre?

Qui digui que homes i dones no es poden entendre és que no ho ha intentat prou.

Quina és la seva idea de «llar»?

Un lloc on puguis ser feliç i estar envoltat de la gent que estimes. Sigui on sigui.

Això ha existit mai?

És molt complicat d'aconseguir. Quan ho aconsegueixi, l'avisaré.

S'agrairà. Per què al disc fa servir l'anglès, a banda del català?

Per les influències musicals, i perquè l'anglès és un idioma molt poètic. Algunes cançons em van sortir en anglès de manera natural, i en mirar de traduir-les, perdien. El mateix em passava a la inversa. Potser és que soc mal traductor.

Compondre és també una feina d'enginyeria?

Diria que és més difícil. L'enginyeria és més controlable. En el sentit que si has de fer un càlcul o un projecte, controles el timing. En el cas de la composició, no és així, componc només quan em sorgeix alguna cosa de dins. A vegades he estat dos mesos sense escriure una cançó, i a vegades n'han sortit quatre en una setmana.

«Tots 2 junts», titula el disc.

He, he, amb número. Per aquesta vessant numèrica que tinc jo, enginyer.

No és millor ser tres? O quatre?

Hi ha gent que diu que sí. Jo soc persona conservadora (riallada).