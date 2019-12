Treball en equip dins d'un tren per solucionar problemes

Amb l'objectiu de millorar l'experiència dels clients de Renfe i de buscar solucions als reptes de negoci que presenten els nous entorns digitals, els participants han plantejat diferents projectes innovadors com a resposta als problemes que els han explicat els mateixos viatgers del comboi. Algunes de les solucions que s'han ideat són la creació d'una configuració automàtica que faciliti l'accés al wifi i un nou sistema que ajudi als viatgers a arribar al seu seient d'una forma més còmoda.

El director general d'Estratègia i Desenvolupament de Renfe, Manel Villalante, va explicar que la Hackathon té tres objectius. El primer és promocionar la tercera convocatòria de TrenLab, que finalitzava ahir, mentre que el segon és el producte final que sortirà del projecte i que «estarà dissenyat per millorar l'entorn digital i la relació amb el client». El darrer objectiu és «la Hackathon en si mateixa», perquè, segons Villalante, suposa obrir l'empresa a un entorn d'innovació i vincular-la al talent i ha afegit que «si això ho podem fer a 300 km/h, muntats en un AVE a cavall de Madrid a Barcelona, en si mateix ja és un bon objectiu».

El gerent de Mobilitat 4.0 i Innovació Digital de Renfe, Bruno Espinar, va remarcar la idea de «cocreació» de la Hackathon, donat que, segons va explicar, en aquesta ocasió són els clients que «simpatitzen» amb ells i els ajuden «a construir una nova manera de viatjar». Segons Espinar, la missió de TrenLab és buscar punts de connexió entre les necessitats de negoci de la companyia, les possibles solucions i el talent del mercat amb l'objectiu de transformar digitalment l'empresa i adaptar-la a les necessitats dels clients.

En aquest sentit, Espinar va afegir que l'objectiu final de l'àrea de Mobilitat 4.0 i Innovació Digital és millorar la competitivitat de Renfe «com a empresa pública perquè pugui competir amb les millors condicions» davant la liberalització del mercat de transport de viatgers prevista a finals del 2020.

Pel que fa als participants, molts d'ells van valorar «l'experiència» que aquesta oportunitat els aporta. «A cada repte aprenem i millorem respecte als anteriors», va explicar Nicolás Arrieta, qui en cas de guanyar espera «poder ajudar Renfe, ja sigui com a externs o treballant per a ells».

Arrieta va explicar que el seu equip treballa en dos possibles solucions. La primera seria la creació «d'un tipus de taquilles que funcionarien amb MCC o codi QR i que només s'obririen a les persones indicades», mentre que la segona plantejaria un sistema per millorar l'accés al wifi. «Per connectar-te a internet has de fer molts passos i molta de la gent no ho fa. Per això ho volem fer més òptim», va explicar. Per la seva banda, l'equip de la Míriam Álvarez va plantejar una solució que ajudi l'usuari a arribar al seu seient d'una forma més còmoda sense que «hagi de pensar en la senyalització o en si els cartells estan o no en el seu idioma».

Els dos estudiants van coincidir en les queixes dels viatgers de l'AVE que, en la gran majoria dels enquestats, es redueixen al mal funcionament de l'aplicació web i a la «dificultat» per utilitzar la pàgina a internet. Álvarez, però, també va indicar que va ser «més difícil del que es pensava trobar un problema per plantejar una solució», ja que per als viatgers del tren «el servei que ofereix Renfe és bastant satisfactori».

A l'arribada a l'estació de Barcelona-Sants, els participants van ser rebuts per Villalante. Posteriorment es van traslladar fins a les oficines de TrenLab a la ciutat, on van realitzar tallers i on els equips van continuar treballant en el seu projecte. Finalment, a les 6 de la tarda van tornar amb AVE fins a Madrid, on diumenge van fer les exposicions finals. El premi són tres mesos d'espai de treball a TrenLab per continuar desenvolupant el projecte i, posteriorment, sis mesos més d'accés a l'espai de l'empresa Talent Garden.