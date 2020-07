Piscines de plàstic com bolets, a Banyoles

El Jovent Republicà del Pla de l'Estany ha impulsat una campanya en clau d'humor per reclamar més espais de bany públics a Banyoles coincidint amb les altes temperatures d'aquests dies i les limitacions d'aforament de la covid-19.

Les joventuts d'Esquerra Republicana van deixar les piscines inflables i pancartes amb la frase «piscina pública» durant el cap de setmana a diferents punts de la ciutat, com ara la plaça Major, davant l'ajuntament, la plaça de les Rodes o davant la seu de Junts per Catalunya, i van reivindicar-ne l'acció simbòlica a mitjans d'aquesta setmana, denunciant el que consideren una oferta «insuficient» per una ciutat amb 20.000 habitants. Manifesten que «Banyoles necessita canviar el seu sistema de bany», ja que no en fan prou amb una única zona gratuïta i necessiten una piscina municipal.

Actualment l'estany de Banyoles compta amb tres zones habilitades pel bany, dues de les quals són de pagament (els Banys Vells i el Club Natació Banyoles). La tercera és la Caseta de Fusta, un espai amb un aforament limitat a 90 persones, reduït a causa de la pandèmia actual. «Aquesta falta d'espai s'ha agreujat encara més amb el context de la crisi de la covid-19, ja que l'aforament s'ha reduït a un terç de l'habitual, mentre que la població de Banyoles s'ha mantingut als quasi 20.000 habitants», detallen en un comunicat.

Denuncien que l'equip de govern (JxCat) «no s'ha preocupat mai» de cedir més espais i recorden que la «totalitat del perímetre de l'Estany és bé comunal i per tant no pot ser expropiat, embargat ni venut». També demanen que s'obri un debat a la ciutat amb totes les forces polítiques i l'opinió pública perquè és un espai que pertany a la ciutat. Consultades per aquest diari, fonts municipals van declinar valorar aquestes acusacions.

El projecte de piscina pública

Pel que fa al projecte d'una piscina pública, lamenten que l'Ajuntament se n'hagi «oblidat» si bé hi ha una part de la ciutat que ho reclama. Acusen el Govern de «no pensar en el benestar de tota la població i de convertir l'espai de tothom només per a alguns». Des del seu punt de vista, caldria un model de piscina pública «apta, inclusiva i on tothom pugui accedir-hi; amb un preu mòdic, subscripcions, la màxima transparència i de gestió pública», afirmen. I conclouen que no deixaran de reivindicar que l'Estany «és de tots» i que s'ha de posar el tema sobre la taula.