Descobreix Palafrugell: Propostes imprescindibles

Amb l'arribada del bon temps, ens ve molt de gust sortir i escapar-nos a la platja per relaxar-nos i alliberar l'estrès del dia a dia. Palafrugell és un dels indrets de la Costa Brava on trobaràs tot allò que necessites per desconnectar i passar un dia perfecte rodejat de la família o els amics.

Palafrugell, Llafranc, Calella i Tamariu ofereixen una gran varietat de propostes per a tots els gustos. Si et ve de gust fer un bon bany, trobaràs un litoral format per infinitat de roques, penya-segats, platges i racons de gran bellesa paisatgística que pots recórrer a peu a través del camí de ronda o amb excursions en barca o caiac. També pots descobrir la vessant més cultural per conèixer millor la història d'aquest municipi baixempordanès. El Museu del Suro, les Festes de Primavera o la cantada d'Havaneres de Palafrugell són alguns dels exemples d'aquesta varietat d'activitats.

I a la tarda, quan el sol ja baixa, encara no és hora de marxar. I és que el municipi de Palafrugell també és conegut per la seva àmplia activitat comercial i gastronòmica. Et donem una sèrie d'idees per acabar d'arrodonir el dia.



Plats creatius amb vistes excel·lents

Després d'un dia de sol i platja i de llargues passejades segur que se t'obre la gana o tens ganes de prendre una copa i relaxar-te en una terrassa amb vistes excel·lents.Ubicat a l'emblemàtic far de Sant Sebastià, entre les costes de Llafranc i Tamariu (Costa Brava), elpresenta una gastronomia basada en l'experiència dels restaurants del Grup Nomo, amb una representació de les seves millors i més recents creacions. Els visitants poden menjar, sopar o inclús prendre una copa en un ambient agradable amb un servei excel·lent, sense massificacions i amb unes envejables panoràmiques del Mediterrani. El restaurant resta obert durant tot l'any.Si busques el teu calçat ideal per aquest estiu, has de fer parada obligada a Llafranc i entrar a la botiga Castañer.Al 1927,inventa la cunya de jute i construeix tot de models icònics. Escriu part de la història de la moda junt a Ives Saint Laurent, i des de llavors, col·labora amb totes les grans maisons de la moda internacional. Té una essència mediterrània, els productes estan fets a mà, són de qualitat i Made in Spain. Actualment és present a més de 60 països de tot el món i la seva exportació representa més del 90% de la facturació, amb França, Anglaterra, Estats Units i Itàlia. Té més de 1000 punts de venta, a més de les botigues pròpies i la botiga online.Passejant pel centre de Palafrugell hi podràs trobar el centre comercial Cel Obert, on es troba, una botiga de roba de dona per a totes les edats i per a tots els estils. A Bella Boutique hi trobaràs roba a preus econòmics, així com complements de tot tipus; bijuteria, mocadors, cinturons, bosses... Amb un ampli ventall de talles per tal d'oferir la comoditat i l'estil a totes les dones.Hi trobaràs tot això, a més del tracte proper de la Patricia, que t'assessorarà en la teva compra i t'ajudarà a triar quin és l'estil que s'adapta més a les teves necessitats. Amb l'arribada de l'estiu, segur que necessites un canvi d'imatge, així que no t'ho pensis dues vegades i renova l'armari!A Palafrugell és molt típica la cuina marinera i mediterrània però hi ha moltes maneres diferents de tractar els productes i elaborar els plats.El Grup Nomo i Mas de Torrent ofereixen un concepte gastronòmic diferent de l'habitual. L'estiu de 2016 va néixer, un restaurant on podràs gaudir de la cuina mediterrània just davant del mar.Hi trobaràs cuina mediterrània en un dels locals més emblemàtics del passeig marítim de Llafranc amb un ambient càlid i molt estètic que convida a entrar i relaxar-se en el seu interior. La proposta gastronòmica ha estat confeccionada per Naoyuki Haginoya que ha demostrat la seva enorme versatilitat donant al producte el màxim protagonisme sense emmascarar els sabors. Deixa't sorprendre!Després de passar un dia a Palafrugell, segur que tens ganes de tornar-hi. Potser et plantejaràs passar-hi les vacances, llogar un apartament o fins i tot comprar-te una segona residència. I és que el seu entorn de gran bellesa acaba captivant a tothom. Si tens dubtes, abans de marxar deixa't assessorar per Corredor Mató.És una empresa immobiliària que, des de 1960, treballa al sector turístic tant de lloguer com de compravenda. Avui dia, la gestiona la tercera generació familiar. Estan situats a Tamariu i Llafranc, cobrint l'àrea de Palafrugell i les seves cales Tamariu, Calella i Llafranc. També ofereixen serveis d'administració de finques, tot gestionant les comunitats de veïns amb professionalitat, rapidesa i eficàcia.