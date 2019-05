Posa a punt el teu jardí

Amb l'arribada del bon temps segur que et ve de gust gaudir del teu espai exterior juntament amb la família o els amics. Un espai imprescindible que t'ajuda a passar millor les estones de calor mentre pares la fresca, i passes una bona estona a taula amb les persones més properes.

Però ja tens el jardí a punt? O no saps com preparar-lo perquè estigui amb les millors condicions? Hi ha molts elements que s'han de tenir en compte: triar bé les plantes, controlar les plagues, eliminar males herbes, decorar-lo al teu gust, canviar la distribució, netejar la piscina... És per això que t'has de posar en mans dels millors professionals perquè no se t'escapi cap detall.

Servei de jardineria amb les últimes tendències

Amb el canvi d'estacions i del clima, és important parar una atenció especial a les plantes del jardí, ja que no totes estan preparades per suportar les mateixes temperatures i condicions. A més, també convenen canvis com ara posar a punt la terra, plantar, trasplantar o revisar xarxa de reg.

Per enllestir el teu jardí de la millor manera possible confia en Jardineria Solivera, una empresa amb més de 20 anys d'experiència en aquest sector.

Els serveis que ofereixen són: construcció i manteniment de jardins, instal·lació de regs, tractaments fitosanitaris i control de plagues, neteja de boscos i parcel·les, podes, instal·lació de gespa artificial... Sempre amb la màxima garantia i respecte pel medi ambient. Ofereixen un servei integral amb totes les normatives i amb les últimes tendències en el sector per satisfer les necessitats de tots els clients.

Maquinària de jardí amb més de 50 anys d'experiència

Motoserres, desbrossadores, tallagespes... Te n'adones de tota la maquinària que es necessita per tenir el jardí a punt? Oblida't de tallar la gespa si la pots tenir sempre perfecta de forma automàtica. I amb la pluja i la calor es produeix el creixement de l'herba i és necessari segar-la, ja disposes de la màquina adequada?

Les últimes novetats les trobaràs a Tomàs Arrieta, una empresa familiar situada a Girona, amb més de 50 anys d'experiència en el sector de la venda i reparació de tota mena de maquinària per al jardí i el bosc. Són distribuïdors oficials a Girona de Husqvarna, Jonsered, Yanmar, Gforce i Electrocoup entre altres marques. A més es dediquen a la instal·lació i manteniment dels robots tallagespes Automower de Husqvarna.

Treballen tant per a particulars com per a professionals del sector i la prioritat de l'empresa és la satisfacció dels clients. És per això que ofereixen un assessorament personalitzat.

Piscines amb condicions òptimes

Arriba l'estiu i la calor i és temps de posar a punt la piscina. És molt important tenir la seva aigua en condicions òptimes per tal de gaudir del bany, utilitzant productes d'altíssima qualitat i un assessorament professional i expert.

Piscines Blanes, amb més de 45 anys d'experiència en el sector, ja és una empresa de referència a les comarques de la zona així com en tota la província. La seva missió és satisfer les exigents necessitats dels clients. Per aconseguir-ho, es dediquen amb passió a dissenyar i construir piscines a mida.

També ofereixen un ampli servei, des de la posada a punt de la piscina a l'inici de temporada fins el manteniment periòdic, passant per totes les rehabilitacions i millores que es considerin oportunes. Disposen d'una àmplia gamma d'equipaments per fer més còmode el manteniment de les piscines, com per exemple netejafons automàtics, controls domòtics, cloradors salins€ Resumint: tot tipus de productes, accessoris i serveis per les piscines.

Gran varietat de pèrgoles

Si creus que el teu jardí necessita un canvi d'estil i tens ganes de donar-li un toc modern i innovador, no ho dubtis més i afegeix-hi una pèrgola. D'aquesta manera, podràs gaudir de l'espai exterior independentment de les condicions meteorològiques adverses, com ara el sol intens o la pluja.

Pèrgola 972 és una empresa dedicada exclusivament a la fabricació, instal·lació i venda de pèrgoles d'alta gamma amb més de 20 anys d'experiència al sector. Les seves pèrgoles són un sistema de protecció solar que et permetrà gaudir de la vida a l'aire lliure a qualsevol època de l'any. Regularà de forma natural la temperatura de la teva estància, alhora que et protegirà de la radiació solar, pluja, vent o qualsevol altra inclemència meteorològica.

Amb un disseny modern i atemporal, encaixarà perfectament en tots els estils arquitectònics i presenta un sense fi de possibilitats de modulació, essent la solució ideal per terrasses, jardins, hotels i restaurants.

Reformes de la llar personalitzades

Has de reformar les finestres velles de casa? T'estàs fent una casa i necessites finestres noves? Vols millorar les portes d'entrada perquè siguin més segures? Amb l'arribada de l'estiu et vols protegir dels insectes i et planteges instal·lar mosquiteres?

La solució la tens a Green PVC, una empresa gironina amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la reforma i obra nova de tancaments en PVC i ALUMINI. Actuen a tota la província de Girona, al Maresme i zones de muntanya de Girona i Lleida. Destaquen per oferir un servei de qualitat, respectar les exigències tècniques i complir les entregues en la fabricació.

Es diferencien per l'assessorament personalitzat i per la qualitat dels seus perfils. Treballen amb l'objectiu de millorar constantment el benestar i la seguretat dels clients. Especialitzats en finestres, portes d'entrada, mosquiteres i baranes entre altres tancaments.

Pintures i accessoris per a tots els gustos

Vols canviar la imatge del teu jardí? Et ve de gust decorar la terrassa d'una manera especial i necessites idees per pintar-ne la paret? El fred, la pluja, el vent i el sol solen passar factura a tot el que hi ha a les nostres terrasses i jardins. Si tens mobles de jardí com cadires, taules o bancs, i durant els mesos de fred no els vas tenir a resguard o bé no els vas cobrir amb plàstics protectors, segurament deuen estar bastant deteriorats.

Encara ets a temps de posar-hi remei i el primer pas que has de fer és anar a Pintures Girona, S.A. per aconseguir el tipus de pintura que s'adapti millor a les teves necessitats. Són distribuïdors de pintures i accessoris des de 1986 i venen tot tipus de pintures i complements: pintura per a l'interior, l'exterior, impermeabilitzants, imprimacions, vernissos o microciment entre d'altres. També són experts en pavimentació i ofereixen tarimes tecnològiques, tarimes flotants, terres vinílics o poliuretà entre d'altres.

Els trobaràs al polígon industrial de Domeny, al costat de l'AP-7