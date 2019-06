Alàbriga Hotel & Home Suites, el balcó de luxe de la Costa Brava

Alàbriga Hotel & Home Suites va obrir les seves portes el 2017 i ha estrenat aquesta temporada el passat 15 d'abril amb noves propostes per gaudir del millor luxe de la Costa Brava. Es tracta d'un dels hotels més exclusius del Mediterrani i disposa de 29 apartaments de luxe, les «Home Suites», totalment equipats que combinen la intimitat i tranquil·litat de la llar amb tots els serveis d'un hotel de 5 estrelles gran luxe. Decorades amb un estil contemporani neoclàssic de 85 m?2; la més petita a 600 m?2; la més gran.

L'establiment ofereix totes les comoditats imaginables. Està dividit en quatre plantes, on en les dues primeres s'hi troben les habitacions prèmium i deluxe i a la tercera s'hi troben les suites Grand Club encara més grans. A l'última planta s'hi situen les suites Penthouse, les més grans de tota l'estança que compten amb una terrassa privada.

La proposta neix com un projecte únic que va més enllà del concepte d'hotel, integrant allotjament, gastronomia, benestar i cultura. Aquest hotel és el projecte personal del matrimoni format per Valery i Svetlana Scherer coneguts per ser col·leccionistes d'art, apassionats per l'arquitectura i el disseny, viatgers i uns enamorats de la Costa Brava. El primer viatge el van fer l'any 2001, quan ambdós es van enamorar de la localització i van decidir dur a terme el seu projecte hoteler de luxe. La parella va adquirir aquest antic hotel l'any 2013 i l'han transformat en el que és avui, un dels hotels de luxe més importants del Mediterrani. L'art és un constant en l'hotel que preveu convertir-se en un centre de cultura internacional oferint desfilades de moda, concerts i exposicions, entre d'altres, sent tant un punt de trobada d'artistes locals emergents o coneguts com internacionals.

L'establiment es troba en un edifici que s'inspira en el casc d'un iot entre el municipi de s'Agaró i Sant Feliu de Guíxols, davant del Mediterrani sobre un penya-segat a 200 metres del mar. Els dos han estat dirigint el disseny i l'arquitectura de l'hotel com també el servei, perquè sigui el màxim d'exclusiu i impecable per als clients. Aquests poden contactar abans d'arribar amb el departament de majordomia perquè s'anticipin a les seves necessitats.



Serveis exclusius

Les instal·lacions de benestar que ofereix l'hotel inclouen la piscina climatitzada, l'espai Alàbriga ­Wellness amb diferents sales de massatge, piscina d'aigua calenta, sauna, sala de vapor, saló de bellesa i un bar ecològic, a més d'una zona de fitness amb gimnàs obert les 24 hores i entrenadors personals.

Però no només es queda aquí, fent honor a la seva categoria, s'ha desenvolupat un menú de serveis especials perquè l'estança a l'hotel resulti una experiència enriquidora i el més còmode possible.

Els clients hi poden trobar des d'un consultor d'imatge i personal shopper, a lloguer de vehicles d'alta gamma, servei de xòfer, sortides en vaixell, club infantil, passeig amb mascotes i animació professional per als més petits. A més compta amb un servei de majordoms i conserges que poden aconseguir durant l'estança qualsevol desig del client.



Restaurant Terra i Sea Club

Aquesta nova temporada s'inaugura amb exclusives propostes i un equip gastronòmic renovat al capdavant del restaurant Terra i el club de platja Sea Club. L'equip estarà liderat pel prestigiós xef Abraham Artigas, procedent del restaurant Ponderosa Beach a Mallorca i Julio Barluenga de l'escola d'El Bulli.

Al restaurant l'oferta inclou cuina mediterrània en una carta que aconsegueix l'excel·lència en la combinació del producte local amb les tècniques més actuals. A més, compta amb una bodega amb més de 400 referències amb una acurada selecció internacional. S'hi ofereixen dos menús degustació i una carta estacional. Pel Sea Club s'ha dissenyat un menú a base de peix i carn a la brasa, arrossos originals i opcions de pica pica. L'espai compleix amb la funció d'un relaxat i exclusiu club de platja durant el dia on es pot nadar a la piscina panoràmica, beure còctels o prendre el sol mentre es gaudeix de la vista a les platges. A la nit es transforma en un espai il·luminat amb espelmes i amb música en directe per convertir-se en el punt de reunió de la vida social de la Costa Brava. El club obre de les 10.00 h a les 2.00 h durant la primavera i estiu. L'establiment també compta amb el Lovee Bar, un espai perfecte per relaxar-se combinant-ho amb art, música i lectura. La sala Galatea és una zona repleta de pintures i exposicions artístiques de diferents èpoques on poder desconnectar sobretot al vespre, amb vetllades amenitzades per un pianista i optar per llegir o jugar a escacs.

Alàbriga Hotel és un espai inimaginable d'alta gamma i de gran luxe per tenir tots els serveis que es desitgen i més durant unes vacances relaxades a les portes del Mediterrani. La seva ubicació permet conèixer la Costa Brava i viure-la de ben a prop, a més d'oferir serveis exclusius i una gastronomia exquisida que farà innecessari sortir de l'hotel. La desconnexió està garantida en un establiment on el client només s'haurà de preocupar de gaudir íntegrament de les vacances.