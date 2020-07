Ana Obregón acomiada el seu fill Àlex amb un emotiu funeral

Els pares, Ana Obregón i Alessandro Lequio, familiars i amics han assistit aquest dimarts al funeral per Álex Lequio a la parròquia de Nuestra Señora de la Moraleja, a Madrid, molt a prop de l'habitatge en què sempre ha residit.

Pocs minuts després de les set de la tarda van anar arribant a l'església els assistents a aquest funeral que va començar una hora després. Una missa que es va celebrar quaranta-vuit dies després de la mort d'Álex Lequio als 27 anys d'edat.

La seva mare, Ana Obregón, acompanyada de les seves germanes, nebodes i la parella del seu fill, Carolina Monjo, ha accedit per l'entrada principal de l'església. Just abans d'entrar, la presentadora va agrair a la premsa la seva assistència, portant-se la mà al cor.

Minuts abans de l'arribava, Alessando Lequio, pare de l'Àlex, de dol rigorós, acompanyat d'amics. "D'això no es recupera ningú", ha dit Fiona Ferrer, amiga de la família, en arribar, minuts després que entressin a l'església els germans d'Ana Obregón i Susana Uribarri, mànager de l'actriu.

També han assistit amics de la família com Terelu Campos, Ramón García i la seva dona Patricia o Luis Rollán.

L'església estava plena de roses, l'altar era un "autèntic jardí", segons han dit amics de la família. Els bancs, amb les mesures de seguretat recomanades, també estaven adornats amb rams de flors.

Al llarg de la cerimònia, molt emotiva i amb infinitat de referències a aquest jove empresari, un cor s'ha encarregat d'interpretar diverses cançons triades personalment per Ana Obregón qui s'ha bolcat en organitzar aquest funeral per acomiadar al seu fill.

Familiars i amics han donat l'últim adéu al jove, que hauria complert 28 anys fa una setmana. Ha passat més de mes i mig des que Àlex Lequio va perdre la vida a causa del càncer que patia des de 2018 el passat 13 de maig a Barcelona, ??després de dos anys de batalla.

La seva cosina Celia, una de les que més unides estaven a ell, a qui considerava com un germà hores abans del funeral s'acomiadava d'ell a les xarxes socials.

'Today we will honour your life' (Avui honrarem la teva vida), escrivia al costat d'un cor acompanyant una imatge del cel al vespre sobre la qual resa la frase: "Until we meet again" (Fins que ens trobem de nou).