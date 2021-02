Desolació a la família del sanitari de 26 anys que ha mort després de passar la COVID

Amb so de gaita, tocada per Moisès Martínez, i un nus a la gola de tots, l'aparcament de l'hospital de Jove de Gijón es va convertir aquesta tarda en un lloc d'homenatge on se li va brindar un gran aplaudiment de familiars, companys i amics a Pablo Riesgo. El jove de 26 anys, auxiliar d'infermeria en el citat centre hospitalari, que va morir després d'haver passat 12 dies ingressat a la Unitat de Cures Intensives, el passat mes de novembre, com a conseqüència del covid. La seva defunció amplia les dades de morts amb covid a la regió, de fet passa a ser la persona més jove morta -fins ara el més jove era un home de 28 anys-, i colpeja de ple al col·lectiu sanitari que tant esforç està posant en la pandèmia.

A l'esplanada de l'hospital es veien cares molt seriosos, crespons negres, algunes fotos i cartells de record. I el plor a la fi va aflorar, perquè era irremeiable. Com el d'un dels seus millors amics i company de treball, Hèctor Fabio Vega López, que no podia amagar l'angoixa de veure 'fent-li un homenatge pòstum "al nostre company i amic". Pregava a tots "que es mantinguin les distàncies, que respectem tot i que això serveixi de lliçó". Lliçó, deia, sobretot "per als que feu festes, passeu de tot i a sobre ho pugeu a les xarxes socials. És trist que un company nostre hagi de morir i altres tingueu tanta sort", mussitava. Aquesta sort que Pablo Riesgo no va tenir.

"Mai es va imaginar, el pobre, tant afecte dels companys", plorava el seu pare



Per la seva banda el pare del sanitari mort, Luis Manuel Riesgo, sense contenir el plor clamava igual contra "tots aquests irresponsables que no compleixen les normes". Sense voler "generalitzar" deia, l'emocionat progenitor sentia que "tots aquests -els irresponsables- no mereixen que si cauen a l'UCI aquesta gent -i assenyalava a tots els sanitaris congregats- es juguin la vida per ells".

Van ser molts dels presents a l'acte els que no van poder en algunes ocasions contenir les llàgrimes. A Pablo Riesgo el van recordar com "un xaval més aviat discret i treballador" que portava temps alertant de la complexitat que amagava la pandèmia fins per als joves com ell. Una discreció que també recordava el pare, Luis Manuel Riesgo, que deia que en la seva senzillesa el seu fill no podria imaginar "que tanta gent estigués aquí per ell, mai es va imaginar el pobre tant d'afecte".

Un company, David Muñoz, li va posar veu al sentit comunicat elaborat per a l'ocasió, en què es va insistir en la "injustícia" tan gran que ha suposat la mort de RIesgo. "Eres el primer a donar un cop de mà, en no voler deixar una feina inacabada ... Seguirem funcionant com si fóssim un, per tu"; "Sempre estaràs en el nostre cap i al nostre cor. Mai t'oblidarem", va proclamar

Segons ha pogut saber aquest diari, sense que encara es puguin confirmar les causes de la mort, a priori el jove presentava un quadre hematològic no relacionat amb la infecció per coronavirus que havia patit mesos enrere. No obstant això, el desconeixement que encara hi ha al voltant de les seqüeles tardanes del covid impossibilita que es pugui rebutjar la vinculació entre el decés del jove sanitari i el coronavirus. Hi ha un dubte semblant a la que va plantejar la mort, el passat 31 de desembre, d'un nen de Gijón de 12 anys que mai va arribar a donar positiu en les proves PCR que se li van practicar, però en el qual la sospita covid era alta. Per aquest motiu, s'ha decidit realitzar una autòpsia a l'ara mort, igual que se li va practicar a l'infant de Gijón.

De moment, els registres del Principat sí que han inclòs la mort de Pablo Riesgo com el d'un cas de mort per o amb covid.

El sanitari va estar al novembre 12 dies ingressat a causa d'una pneumònia bilateral originada pel coronavirus, per la qual va requerir aportacions d'oxigen. No obstant això, i encara que patia alguna seqüela de la seva malaltia, fa setmanes que ja li havien donat l'alta. De fet, es va arribar a reincorporar al seu lloc d'auxiliar d'infermeria en el servei d'Urgències de l'Hospital de Jove. Però a principis de la setmana passada va començar a trobar -se malament i va haver de ser ingressat en el mateix centre en què treballava.