Cinc claus per combatre l'obesitat

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la prevalença d'obesitat en molts països europeus s'ha triplicat des de 1980. Actualment, un 30-70% dels adults a la Unió Europea tenen sobrepès i un 10-30%, obesitat. Globalment, almenys 2,8 milions de persones moren cada any com a resultat de l'excés de pes. A Espanya, la prevalença de sobrepès estimada en la població adulta és del 39,3% i la d'obesitat del 21,6% (el 22,8% en homes i el 20,5% en dones). De seguir així, els especialistes estimen que el 2030 a Espanya hi haurà 27,2 milions d'adults amb excés de pes. Ens enfrontem a un problema sanitari considerat per molts ja, coronavirus a part, com la pandèmia del segle XXI.

Què és obesitat?

Una acumulació anormal de greix que pot implicar altres malalties. És més, l'obesitat és el primer pas per a altres patologies, com la hipertensió arterial, la diabetis tipus II, índexs elevats de colesterol i triglicèrids, problemes osteoarticulars, risc de patir càncer, apnea del son i problemes cardiovasculars.

Com prevenir-la?

L'única manera de prevenir l'obesitat és portant una dieta sana i no apostar pel popular "menjar ràpid", que posseeix tots els elements per generar obesitat mòrbida. Podem establir com a pauta una dieta mediterrània.

Sedentarisme

És necessari que les persones tinguin una rutina d'exercici que els permeti evitar l'acumulació de greix, producte del sedentarisme. Moltes persones mengen relativament sa, però encara es veuen atacades per una acumulació de greix, sobretot en la part baixa d'abdomen. Això es deu principalment a llargues jornades de treball asseguts en un escriptori davant de l'ordinador. La falta d'exercici també implica sobrepès.

Menys danys i morts

Per lluitar contra l'obesitat, els especialistes han posat en marxa diferents iniciatives, com l'Estratègia NAOS (Menja sa i mou-te!). Té com a objectiu fomentar una alimentació saludable i la pràctica de l'activitat física. Amb això, reduir la morbiditat i la mortalitat de malalties no transmissibles.

Cuidar el descans

No deixem de banda el fet cuidar les hores de somni. Existeixen dues hormones que intervenen de manera activa en la sensació de fam en el nostre organisme: la "leptina" i la "grelina". La leptina és produïda pels adipòcits o cèl·lules grasses, i el seu alliberament a la sang indica que tenen un dipòsit suficient de greix; per tant, actua com un inhibidor de la fam. La grelina és produïda per l'estómac quan està buit, i el seu alliberament estimula la sensació de fam. Doncs bé, s'ha demostrat que la privació de somni baixa els nivells de leptina i augmenta els de grelina. Existeixen treballs i estudis en la literatura mèdica que demostren que aquells que dormen menys de cinc hores cada nit, amb el temps guanyen més pes que aquells que dormen més de set hores.

Recomanacions

1 · Restringir aliments processats o preparats d'alta densitat energètica.

2 · Menjar diverses vegades al dia fruita i verdura, així com llegums, cereals integrals i fruita seca. Promoure els menjars casolans, ja que això facilita la formació de millors hàbits alimentaris i el consum d'aliments amb menor aportació de calories, entre altres beneficis.

3 · Fomentar l'activitat física diària. Fer activitat física freqüent: uns 60 minuts per dia per als joves, i 150 minuts setmanals per als adults. En el cas que hi hagi un alt grau d'obesitat, es recomana començar per caminar 30 minuts al dia a pas lleuger.

4 · És important no obsessionar-se amb el pes, però pot ajudar a controlar el pes pesar-se regularment: una vegada per setmana és suficient.

5 · Cuidar les nostres hores de somni i descans: almenys set hores diàries.