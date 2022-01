Tot i que els aliments ecològics aporten beneficis per a la salut, també representen una despesa important. Com en gairebé tots els àmbits, la qualitat es paga amb el menjar i, per descomptat, no és poca cosa. No obstant això, el que caracteritza a aquests aliments és la seva facilitat per fer-se malbé ràpidament.

Solen ser productes no tractats, sense conservants ni additius, per la qual cosa no és tan fàcil conservar-los adequadament. Fins i tot en aquest cas, hi ha regles no escrites que hem de seguir per conservar-los correctament. Al mateix temps, això suposa no tan sols una major seguretat, sinó també un considerable estalvi de costos. Encara que els frigorífics moderns funcionen amb sofisticats sistemes d'estalvi d'energia i funcionen molt bé, sempre cal anar amb compte. La temperatura ideal ha de fixar-se, per regla general, entre 3 i 4 graus centígrads, per permetre una refrigeració eficaç. El que potser poca gent sap és que l'aire fred tendeix a desplaçar-se cap als prestatges inferiors de l'aparell. Al mateix temps, els prestatges més alts són els més càlids. La part més sensible és la porta i els seus prestatges. És precisament aquí on hem d'evitar emmagatzemar uns certs tipus d'aliments i productes, especialment els que es fan malbé més ràpid. Això es deu a l'escassa capacitat de conservació dels compartiments de les portes. Però, quins són aquests aliments? Els aliments més peribles són la llet fresca, el formatge fresc i els productes lactis en general. La fruita i la verdura també es troben entre els productes més delicats i han d'emmagatzemar-se preferentment en el calaix corresponent. Així que triem sàviament i amb cura on guardem les nostres compres.