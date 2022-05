Tant el gas natural com el gasoil són fonts d'energia molt vàlides per a la calefacció i ambdós combustibles s'utilitzen molt a les llars. No obstant això, els avantatges que aporta el gas natural són superiors, per la qual cosa cada cop són més els domicilis que es decanten per instal·lar-lo.

Les diferències principals són les següents: - Es necessita un lloc bastant ampli per a emmagatzemar el gasoil, ja que aquest combustible no se subministra mitjançant canalització com és el cas del gas natural. - Atès que el dipòsit de gasoil té un límit de capacitat, el propietari és qui ha d'estar pendent que aquest no s'acabi, i ha d'ocupar-se de cridar a l'empresa subministradora perquè li proveeixi. En el cas del gas natural el subministrament és constant, per la qual cosa mai tens el perill de quedar-te sense aigua calenta, a excepció d'alguna avaria. - El preu del gasoil és més car que el del gas natural. - El gasoil es paga per avançat en el moment en què es compra, sent difícil de calcular quina quantitat es pot necessitar a priori. En el cas del gas natural es paga un o dos mesos després d'haver-se consumit. - El gas natural és el fòssil amb menor impacte en el medi ambient, per la qual cosa és menys contaminant. - El poder calorífic també es decanta pel gas natural, ja que aquest és d'11,98 kWh/m², mentre que el del gasoil se situa per sota dels 11 kWh/m². - La caldera de gasoil és més costosa i el seu manteniment també és més car. A més, la grandària de la caldera també és més gran i ocupa més espai. - El gas natural té un import mínim fix de despesa. En el gasoil, aquest no existeix: pagues només pel realment consumit. - El gasoil triga menys temps a escalfar un espai. - El gas natural és més segur, pel fet que en funcionar a molt baixa temperatura, minimitza el risc d'explosions. - El gas natural no està disponible en tots els llocs, per la qual cosa en les zones on no hi ha fonts directes de gas, és obligatori instal·lar el gasoil.