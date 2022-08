Els electrodomèstics que serveixen per netejar també s’embruten. I, aquest és el cas de les rentadores, que són les encarregades de netejar la nostra roba perquè quedi impecable com el primer dia.

Així, tanta càrrega de roba bruta i amb pudors acaba influint en la neteja de la rentadora. Per tant, si en descuidem la cura, a la llarga podem trobar-nos floridura i altres brutícies.

Per tant, de tant en tant es recomana netejar la rentadora a fons i, amb sort, es pot fer amb coses que ja tens a casa teva.

Ingredients i mètode

Per netejar la rentadora per dins tan sols necessitaràs quatre coses: vinagre, lleixiu, aigua calenta i un drap.

Llavors, per començar, farà falta focalitzar-nos en els dos elements que poden evitar la formació de floridura i de pudors si estan nets: el tambor i la goma.

El tambor

Per netejar el tambor de la rentadora, ho podem fer amb vinagre blanc. Així, el vinagre és un excel·lent netejador, elimina les pudors i acaba amb els bacteris. Així, n’hi ha prou amb afegir mitja tassa de vinagre blanc al dispensador del detergent i després seleccionar un cicle de rentat normal amb una temperatura de 30 graus o més.

Si, després de la neteja, l’electrodomèstic no és net per complet, es pot repetir el procés, però afegint una tassa del lleixiu que s’utilitza per rentar la roba.

Però si volem una neteja encara més efectiva, podrem utilitzar el vinagre per desincrustar la calç que es podria haver generat a la rentadora. En el cas que hi hagi molta quantitat de calç, seria recomanable utilitzar un producte específic.

I per acabar, després de netejar el tambor de la rentadora, és recomanable posar un cicle en buit o amb tovalloles velles per acabar d’esbandir bé.

La goma i el filtre

La goma de la rentadora és el lloc on s’acumula més brutícia. Per tant, és recomanable que es netegi almenys una vegada al mes per evitar que les restes s’incrustin i siguin encara més difícils de treure.

Per netejar la goma de la rentadora pot seguir els passos que li vam recomanar des d’EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, en aquest article.

Després, li aconsellem que faci també un cop d’ull al filtre per assegurar-se que allà tampoc s’ha acumulat la brutícia. Així mateix, és recomanable que netegis els dispensadors de sabó i de suavitzant cada sis mesos aproximadament.

Desinfecció i evitar pudors

Quan la rentadora desprèn pudors, el més probable és que estigui infectada de bacteris que provoquen la floridura –per falta de ventilació o poca neteja o manteniment–.

Així, la guerra contra la pudor és més fàcil del que podem pensar. Tampoc és gaire diferent del procediment de neteja normal: