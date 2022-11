Mercadona ha tret a la venda un nou producte dolç, molt dolç, que farà les delícies dels més llaminers. Un producte que substitueix a les galetes de Gofre Caramelo de la marca blanca Hacendado o el pastís de caramel congelat, retirats de la venda a l'estiu.

Es tracta d'una tauleta de xocolata, però no una qualsevol. S'engloba dins de la seva gamma 'Fussion', que ja ha tornat a posar a la venda «per aclamació popular», segons assegura l'empresa valenciana, Fussion Bombón i Fussion Coco.

Fabricada per l'empresa torronera alacantina Antiu Xixona, la nova tauleta pesa 110 grams i només costa 1,10 euros. Es tracta de la xocolata amb llet farcida de crema lotus, una crema de caramel amb les quals es fan les galetes que es coneixen amb aquest nom i que moltes cafeteries i establiments et posa amb el cafè. Mercadona ho defineix com a «xocolata amb llet amb farciment cremós de galeta caramel·litzada».

Sabor addictiu

Els que ho han provat asseguren que fa gust d'autèntica galeta lotus i que, si han de posar una pega, és que es desfà fàcilment, per la qual cosa no és fàcil de partir i cal ficar la tauleta en la nevera si no la consumiràs de cop, i això és molt difícil per l'addictiva que és.

Dins de la gamma 'Fussion' de Mercadona també arriba una altra tauleta del mateix fabricador -Antiu Xixona- i que també promet fer les delícies dels més llaminers: la xocolata amb llet amb farciment cremós, avellanes i neula cruixent.