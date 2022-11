Perquè la pell estigui radiant el dia del casament i podem fer-nos un tractament adequat cal tenir en compte alguns consells. Per exemple, hauríem de començar a fer un tractament almenys 15 dies abans.

En aquest sentit, és aconsellable fer un tractament d’hidratació. Per a garantir que la pell estigui ben radiant aquest dia, incrementa el plus cosmètic d’hidratació per dins i per fora. Per a aconseguir-ho, menja fruita sencera, verdura i infusions que et purificaran i aposta per cosmètics molt hidratants. La pressió perquè el rostre estigui perfecte per al gran esdeveniment sembla que juga en la nostra contra, així que el karma (i l’estrès també) provoquen que apareguin granets. Per evitar-ho en el mercat podem trobar diversos productes molt adequats.

Cal aportar lluminositat al rostre dels protagonistes i assistents a l’enllaç, posant especial atenció a zones com l’escot (amb màscares hidratants) i el coll (aplicant col·lagen), en el cas de la pell femenina. Durant el tractament, la zona del contorn dels ulls es revitalitza amb una dosi de col·lagen, mentre que els signes de cansament i estrès s’esborren amb una ampolla post tractament. Hi ha també tractaments més luxosos que utilitzen aigües glacials provinents de Suïssa. Hi ha moltes possibilitats i hem de tenir clar que per lluir un bon aspecte físic el dia del casament no hem de centrar-nos únicament en el vestit i els complements. La imatge física és igualment important i mereix un tractament. Per això és important començar segons quins tractaments almenys dues setmanes abans de l’enllaç perquè el resultat sigui òptim.