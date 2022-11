Popularment sol indicar-se com la baula més baixa en l’escala d’arts culinàries una sentència: no ets apte per a la cuina si ni tan sols saps fregir-te un ou.

Doncs per a aquells que no són destres amb la paella i allò que pels avatars del seu dia a dia no els queda ni un minut lliure per dedicar-lo a la preparació d’un dels plats més senzills, Mercadona ha presentat una solució culinària que està fent furor entre els consumidors de la cadena de supermercats: ous a la planxa envasats.

El mundo lleno de plástico y contaminación y a Mercadona no se le ocurre otra cosa que meter huevos en un envoltorio de plástico, para fliparlo.



¿todo bien, @Mercadona? pic.twitter.com/nsqy8mzxoi — Rubén Hood (@RubenHood15M) 26 de noviembre de 2022

Aquests ous es poden trobar a la secció de refrigeris empaquetats de dos en dos i a un preu d’1,80 euros. Només se’ls ha d’aplicar una mica de calor i ja es poden ingerir.

La peculiar ‘menja’ ha provocat un encès debat a les xarxes socials, entre els que pensen que és innecessari, car i poc sostenible per la quantitat de residus plàstics necessaris per al seu envasament i aquells que consideren que és una solució òptima per a les persones amb problemes de mobilitat.

O facilitamos la vida diaria a aquellos con problemas motrices o q por algún motivo no pueden cocinar. Hace unos años a mi me hubiera ido genial. — Dialisis Peritoneal (@dialisis_p) 25 de noviembre de 2022

I és que aquest tipus d’ou ferrat va ser creat originalment per a aquest tipus de públic i també pensant per satisfer menús per a grans col·lectius de manera segura i ràpida.