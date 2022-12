La plataforma Airbnb ha anunciat la pròxima sortida al mercat d’una reserva en l’icònic set de rodatge Hobbiton a Nova Zelanda, l’escenari d’algunes de les escenes de les trilogies de Peter Jackson d’‘El Senyor dels Anells’ i d’‘El hòbbit’ inspirades en l’obra de<strong> J.R.R. Tolkien.</strong>

El procediment de reserva s’obre el 13 de desembre a partir de les 16 hores i es podran escollir dies del 2 al 4, del 9 a l’11 i del 16 al 18 del mes de març de l’any 2023. Un viatge fins a la Terra Mitjana a través d’Airbnb però convidats per Russell Alexander, l’amfitrió.

El nou servei neix amb motiu del desè aniversari d’‘El hòbbit: Un viatge inesperat’ i els hostes tindran un accés especial a 44 forats de hòbbit i a altres llocs coneguts de la Comarca.

El set de Hobbiton està ubicat en una granja de 2.500 hectàrees on els silvestres paisatges de la regió de Waikato, a Nova Zelanda, permeten sentir-te a la Terra Mitjana tal com la va descriure J.R.R. Tolkien i com va recrear-les Peter Jackson en les pel·lícules.

L’allotjament per passar la nit s’oferirà a ‘The Millhouse’, una casa de dos dormitoris inspirada en els hòbbits amb un racó d’escriptura adequat com el que té a casa seva Bilbo Saquet, l’oncle de Frodo, i una decoració casolana seleccionada pel director creatiu de les trilogies, Brian Massey.

Sol·licitar i aconseguir la reserva

Airbnb indica que és requisit tenir un perfil verificat, un historial de crítiques positives i ser majors de 18 anys. De fet, fins al moment només era visitable, però ara ofereix una estada de fins a 4 persones. Pots consultar la teva reserva aquí.

Hobbiton de El Señor de los Anillos disponible en Airbnb por tiempo limitado🧙‍♂️



hobbits & cinéfilos pueden solicitar la reserva a partir del 13 de diciembre a las 10:00 pm CET enhttps://t.co/uKNNFTrc1z — Airbnb España (@airbnb_es) 7 de diciembre de 2022

Activitats peloses

A més, l’estada inclou accés privat a un forat de hòbbit personal, preparat per a moments relaxants de temps d’inactivitat, i activitats pròpies dels hòbbits, com un te a la tarda.

Un banquet nocturn a ‘The Green Dragon Inn’ amb un banquet amb guisat de vedella i cervesa, pollastres rostits sencers, pans acabats d’enfornar i un munt de cervesa, a més d’un segon esmorzar.

Un recorregut privat entre bambolines per ‘Hobbiton Movie Set’ per explorar més a fons el popular escenari de les trilogies. Finalment, el trasllat fins aquesta zona està a càrrec de l’amfitrió, que també ofereix el desplaçament des de l’aeroport d’Auckland (Nova Zelanda) fins a l’estada.