Un dels elements decoratius de Nadal és l’arbre. Hi ha un gran segment per a triar, des dels naturals fins als artificials. Si escollim la primera opció podem recórrer a algun centre de jardineria especialitzat o bé alguna de les fires i mercats de Nadal que se celebren durant aquests dies previs. A les comarques gironines, la gran referència de l’arbre natural és la fira de l’avet d’Espinelves.

A banda dels arbres naturals -haurem de tenir en compte després el seu reaprofitament o reciclatge- i els artificials darrerament en el mercat també trobem arbres que simplement fan llum. Als carrers de moltes ciutats en tenim molts exemples.

Nadal s’acosta i com cada any la majoria de famílies es reuneixen com si fos un ritual, per a muntar un dels símbols més representatius d’aquestes festes: l’arbre. Gran part dels arbres que es compren són artificials, perquè posseeix grans avantatges sobre el natural ja que són pràctics, duren molts anys, són més econòmics, no embruten i el seu manteniment és molt senzill. Si no tens un arbre, o simplement et planteges renovar-lo enguany, et donem uns quants consells per a triar aquell que sigui més adequat per a la teva llar.

Dos són els aspectes bàsics a tenir en compte:

- L’espai amb el qual comptem.

- L’estètica que desitgem o el tipus d’ornamentació.

Pel que fa al primer, el lloc on desitgem col·locar-lo ens marcarà la grandària i la forma de l’arbre. Recorda que cal deixar espai suficient al seu voltant per a poder-nos moure amb comoditat i no llençar al terra algun ornament cada vegada que passem pel costat. Actualment per a espais petits, es poden trobar arbres molt estrets i alts (els denominats “Slim”) que s’adapten a tot tipus d’espais. A més, haurem de deixar almenys vint centímetres des de la cúspide de l’arbre fins al sostre (una vegada decorat amb l’estrella).

Un altre tema a considerar pel que fa a la ubicació de l’arbre és que haurà d’estar prop d’algun endoll per a poder encendre els llums (si volem evitar els allargadors i cables que puguin obstaculitzar), i que un cop decorat, no toqui amb cap font de calor com poden ser xemeneies o radiadors per a evitar qualsevol problema que es pugui derivar.

Quant al segon aspecte, haurem de decidir si el volem més tradicional amb branques verdes, amb efecte nevat o d’algun color específic, més moderns i atrevits però potser menys atemporals. Aquí és on el gust de cada persona jugarà un paper principal.

Una vegada decidits els dos temes anteriors, arriba el moment de decantar-nos pels ornaments. Els especialistes aconsellen combinar amb tonalitats cromàtiques similars o en cas contrari, no combinar més de tres colors diferents. Finalment, no podrem oblidar de fer-nos amb un algun accessori per cobrir el peu, de manera que puguem ocultar la base metàl·lica o plàstica de l’arbre, N’hi ha de moltes classes, des dels típics cistells de vímets fins a mil i un tapets de tela amb dissenys de tota mena.

També podem tapar-ho amb plantes de Nadal (Ponsèties) o bé amb caixes de regals, que podrem obtenir de simples capses de sabates o cartó, degudament embolicades amb paper i llaç com si de regals reals es tractessin i combinades amb la resta de la decoració. El resultat sens dubte, serà espectacular.