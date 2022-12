Són una de les tradicions més lligades al territori català durant les festes de Nadal. Les representacions dels Pastorets venen de temps immemorials i a tots els teatres de Catalunya, per petits o grans que siguin, per aquestes dates desenes i desenes de voluntaris pugen als escenaris. Aquest any és veritablement especial. Després de dos anys de restriccions, tant a les platees com als escenaris, tornen les funcions amb normalitat.

La Coordinadora de Pastorets de Catalunya (CPC) va presentar fa uns dies la nova temporada de Pastorets 2022-2023 a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Amb més de 200 representacions, la CPC, calcula que unes 45.000 persones veuran una funció de Pastorets aquest Nadal. Segons es va informar durant l’acte, la nova temporada comptarà amb 52 grups teatrals de 43 municipis diferents (un 81,2% de la totalitat de Pastorets associats a l’entitat). Amb unes 5.000 persones involucrades en les representacions, els grups portaran a escena més de 200 funcions a les quals s’espera que hi assisteixin uns 45.000 espectadors (el 2021 en van ser 28.500). Aquest és precisament uns dels valors que tenen els pastorets: el voluntariat i el fet que, per a molts actors i actrius, és la seva primera escola de teatre i d’iniciació a les arts escèniques. Una cita clau en el calendari Els Pastorets, segons es recorda des de la Coordinadora són una cita clau al calendari nadalenc d’arreu de Catalunya amb una forta tradició de component familiar. La representació dels Pastorets, genuïna de la cultura catalana, combina la música, la dansa, el teatre, la història i la cultura popular, convertint-la en una experiència única». Qui hagi vist algun dia alguna de les nombroses funcions dels Pastorets segur que repeteix. Des de la mateixa coordinadora es destaca també que amb una «diversitat de textos i formats, totes les representacions dels grups teatrals que formen part de la Coordinadora destaquen per la gran qualitat i la laboriosa tasca d’organització i execució que aplega a persones de moltes edats diferents, fet que les converteix en un moviment intergeneracional únic i singular». El pes en la tradició dels Pastorets es reflecteix en aquestes dades: 64 els grups teatrals associats a la Coordinadora repartits per 54 municipis del territori català: 32 grups de Barcelona (50%); 13 de la Catalunya Central (20,3%); 6 del Penedès (9,4%); 6 de Girona (9,4%); 4 del Camp de Tarragona (6,2%); 2 de Lleida (3,1%) i 1 de les Terres de l’Ebre (1,6%). En aquest sentit, són «poques les experiències culturals que avui dia trobem descentralitzades i amb una forta presència arreu del territori català. Els Pastorets en són un gran exemple per simbolitzar la diversitat i diàspora de grups que hi ha arreu del país».